Cazadores de imágenes

De nuevo los Bandos. La plaza que fue de Santo Tomé y ha generado más discusiones en los últimos años que la Plaza Mayor con el quita y pon de los jardines y el templete el siglo pasado. Bueno, de hecho parte de los canapés de la Plaza Mayor están en ella. La polémica surge siempre de una decisión política, como la de construir un aparcamiento subterráneo o la de suprimir su tráfico, como ahora proponen los socialistas, a los que digo que es perfectamente soportable el que tiene hoy. Ni se va a caer ninguno de sus nobles edificios ni a hundir su suelo venerable. Y cuando digo decisión política me refiero a que todos los partidos han tenido su opinión y oportunidad sobre ella en algún momento, y ahí sigue, como la Puerta de Alcalá que cantaban Víctor Manuel y Ana Belén. Tiene algo la Plaza de Los Bandos de resistente, de "no pasarán", de Takashi Sasaki, el hispanista japonés que tradujo a su idioma a nuestro Unamuno y se resistió a abandonar su ciudad tras el desastre de Fukushima. Defendió que alguien debía quedarse y contar lo que pasaba, y de paso sacarle los colores a un gobierno que nunca calculó bien las consecuencias del desastre. Acaba de fallecer. Sasaki ha sido un ejemplo vital y biográfico, y ese vínculo con Unamuno (no creo que haya muchos traductores japoneses de Don Miguel) le hacen acreedor de un reconocimiento. Una placa, un monolito, algo en esta Plaza de Los Bandos, donde se alzará el Centro del Español, que ya se anuncia con pancartas en el edificio del antiguo Banco de España. Es interesante que allí donde se guardaban monedas y billetes se atesoren ahora sujetos, verbos, predicados, preposiciones, conjunciones, adverbios€Un hecho que ha propiciado también alguna propuesta como la de plantar un árbol del español.

¿Y si dejamos la Plaza de Los Bandos como está? Reponiendo alguna baldosa y algún canto, replantando árboles allí donde antes los hubo y nada más. Una reparación que deje como ahora visibles sus nobles construcciones y la modernidad del viejo "Castilla". Los Bandos que tiene retratada José Amador Martín, fotógrafo salmantino que hace de cada imagen un poema y acaba de presentar "Ciudad de interior", un libro de poemas que son fotografías, frutos de mil y un paseos e infinitas observaciones y reflexiones. Amador forma parte de la tradición fotográfica salmantina de los Gombau, Ansede o Juanes, continuada después por José Núñez o Felipe Torres y finalmente por un tropel de extraordinarios cazadores de imágenes, que salían de batida los fines de semana. Buena parte de esa historia de la fotografía salmantina se guarda en la Filmoteca Regional, casa de viejas, que es como decir de nuestra historia. Imágenes de edificios y calles que no están o aparecieron, y de vecinos que ya solo existen en fotografías y terminaran por no ser recordados por nadie.

Los Bandos tiene también su pasado fotográfico con firmas ilustres. Su presente es mucho mejor, más vistoso y cómodo. Un pasado del que ha desaparecido la vieja casa de Matías Blanco Cobaleda, la de Martín Gaite con sus visillos, el almacén de los Centenera, y la carbonera que luego fue la Telefónica salmantina. También el busto del comunero Maldonado, exiliado al Rollo. Y ya no se instalan en ella tómbolas ni cines al aire libre, pero sí se quiere que acoja ferias de libros para dejar la Plaza Mayor diáfana.