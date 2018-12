El Rey, como Gary Cooper

Como Gary Cooper en la película de Fred Zinnemann, el Rey estaba solo ante el peligro y se le notó en el fondo y la forma del mensaje de Nochebuena. Con Mariano Rajoy, don Felipe no mantenía una especial sintonía, pero es que con Pedro Sánchez es bastante peor, porque le trata más como un adversario que como un aliado, quizás por aquello de que los enemigos de mis amigos son mis enemigos. Y recordemos que todos los socios del presidente del Gobierno, desde los golpistas confesos a los golpistas 'in pectore', pasando por los comunistas disfrazados y los neocomunistas arrepentidos, están confabulados en la caza del monarca por su papel frente a la rebelión catalana.

Quienes ahora mandan en España, esos que manejan en el Congreso los hilos de la marioneta Sánchez, no le perdonan al Rey el discurso del 3 de octubre de 2017, cuando lanzó un mensaje histórico, trascendental para movilizar al Gobierno y a los partidos constitucionalistas frente a los rebeldes comandados por Puigdemont.

Esa alocución excepcional en el papel moderador y neutral del monarca, forzada por las circunstancias y en defensa del orden constitucional, le ha valido la soledad cuando la persecución por parte del buena parte del espectro político, pero al mismo tiempo le ha granjeado el cariño de una gran mayoría de españoles que habían perdido la fe en la eficacia de la Monarquía.

Y también se notó la otra noche la fuerza de ese cariño, porque el discurso de Navidad de Felipe VI fue sereno y conciliador, tibio si se quiere, pero no por eso dejó de lanzar unas cuantas verdades que a los golpistas como Torra, abrazados a su 'tito Pedrito', deberían de haberles escocido, ello suponiendo que sepan leer o escuchar, que es mucho suponer.

Sin ser tan contundente como el citado 1-O, en unas circunstancias diferentes a aquel segundo día tras el referéndum ilegal convocado para romper España, el monarca dejó algunas perlas en su discurso de defensa de la Constitución y de la Transición, como cuando aseguró que "la convivencia exige el respeto a nuestra Constitución y es incompatible con el rencor y el resentimiento, porque estas actitudes forman parte de nuestra peor historia y no debemos permitir que renazcan". Tan claro y tan obvio que ni siquiera un Gobierno amigo de los golpistas pudo censurarle la frase a don Felipe.

En fin, el discurso real que marca el final del año político no fue todo lo claro que esperábamos (eso de no citar a Cataluña en ningún momento resultó un poco excesivo) pero pudo ser peor.

En Castilla y León el curso político acaba de abrir sus puertas de cara a las elecciones de mayo, y el PP de Fernández Mañueco ha puesto los motores a tope de revoluciones para recuperar el tiempo perdido. Lo hizo en Palencia en un acto de proclamación de candidatos que, como el mensaje del Rey, también pudo ser peor. Para el candidato popular a la Junta todo ha ido razonablemente mal desde que Juan Vicente Herrera se plantó y decidió no dimitir para permitirle lanzar su campaña desde la Presidencia del Gobierno autonómico. Después la elección de Casado supuso un revés para el aparato del PP regional, más proclive a Soraya Sáez de Santamaría, y a partir de ahí los continuos retrasos en el nombramiento/confirmación de los candidatos en las municipales y autonómicas ha venido a frenar la precampaña, tan necesaria para quien necesita reforzar su imagen y su conocimiento entre los ciudadanos. Y para remate, llegó la cita de Palencia y dos organizaciones provinciales, Ávila y Segovia no habían acabado de pactar su número uno a la Alcaldía de la capital con Génova, así que Casado se vio obligado a utilizar el 'sistema digital de urgencia', montando un espectáculo de descoordinación rayano en el bochorno.

Los tiempos de Casado no han coincidido con los de Mañueco, y eso le resta impulso al salmantino. Pero nadie dijo que fuera fácil, y menos cuando muchos de tus peores enemigos los tienes en casa.