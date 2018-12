Que Mañueco gane y que Caldera se explique

De aquí a tres días termina un año que en el oeste del oeste de la provincia fue de ni fu ni fa, más bien de fu porque el Gobierno dejó a esa tierra en el olvido y menos mal que la Junta de Castilla y León y la Diputación tiraron del carro que si no fuera por ellas ¡a morir por Dios! Ahora gracias a la Junta, que es la que pone la pasta, comenzará la obra largamente anhelada del paso peatonal en la vía del tren de la Avenida de España. No es mucho, pero menos da una piedra.

¿En la política qué se puede pedir? Pues que Mañueco, por la cuenta que nos tiene, ya que siempre trató a Miróbriga con aprecio, gane la presidencia de la Junta.

Que el Partido Socialista se sosiegue y consiga quitarse de encima a sus compañeros de viaje de la extremosa izquierda que se lo está merendando.

Que Ciudadanos se aclare de una vez por todas y decida qué quiere ser de mayor.

Que el nuevo Vox, que ya tiene partidarios en no pocos pueblos y ciudades chicas y grandes, se modere en sus decires y se acomode a la realidad de España.

A Caldera, el diputado por Salamanca en mil legislaturas y ministro, que explique su alevosa traición a la tierra del oeste de la provincia cuando prometió, e hizo prometer al presidente Zapatero, de infausto recuerdo ambos dos, la puesta en marcha del Plan del Oeste que crearía en Miróbriga una Escuela Universitaria, una sede del Museo Nacional de Escultura en el que estaría el Calvario de Juan de Juni, un polígono agroalimentario y un centro integral de mercancías para "lograr el crecimiento económico, favorecer la estabilidad en los puestos de trabajo, frenar la despoblación y hacer de la educación y la cultura el motor del progreso". Y todas estas promesas las aprobaron y las dejaron por escrito en el célebre Consejo de Ministros de León. ¡Qué gran traición de Caldera con una tierra asurcana con la suya bejarana!

Y ahora vienen, y esto es de un descaro rayano en la insolencia, el alcalde de Ciudad Rodrigo, el procurador de Castilla y León y el diputado provincial de la comarca mirobrigense, todos ellos del Partido Socialista, que en una pomposa y vacía rueda de prensa exigen a la Junta de Castilla y León la puesta en marcha de "un Plan de Desarrollo Económico para Ciudad Rodrigo y su Comarca", así, con mayúsculas. ¿Cabe mayor desfachatez? Que le pidan explicaciones a su compañero Caldera, que le pidan explicaciones y el proyecto del Plan del Oeste que se aprobó en el Consejo de Ministro de León. Y mire usted, que el diputado provincial, nuevo en las lides políticas, no sepa estas cosas aunque debería informarse antes de hablar, vale, pero que hablen el alcalde y el procurador, viejo por su labor informativa el uno, y muy viejo por llevar toda su vida enganchado a la ubre del presupuesto el otro, de verdad se lo digo, es desvergüenza pura y dura.