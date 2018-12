La gran tragedia

Está claro que hemos decidido vivir en la confusión, en la mentira, y en la "ineptocracia" (sistema de gobierno en el que los menos preparados para gobernar son elegidos por los menos preparados para producir€), y hasta el Rey, mi querido Rey, cae en la trampa de regalarle los oídos a la gran ineptocracia en que se ha convertido España y cuyos patéticos líderes son Zapatero, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y sus largas cohortes de estómagos agradecidos de profesión "tú calla y aplaude".

Dijo el Rey en su insípido discursito de Nochebuena que pobrecitos jóvenes, tan preparados y sin trabajo; y que la culpa —¡faltaría más!— es nuestra, de la sociedad que no les ofrece trabajos y salarios dignos, y por supuesto la famosa conciliación de la vida familiar y laboral. Al Rey y al cien por cien de los diputados que se sientan en el Congreso, gran parte de ellos simples vagos, habría que invitarlos a pasar 48 horas en la vida de una empresa, pero no en una multinacional donde casi todo son contratos basura, abusos de poder y suculentas ayudas públicas, no, me los llevaría de gira dos días por una pequeña o mediana empresa —el verdadero motor económico— para que vieran lo que es un país echado a perder, donde el terrorismo laboral es bendecido por una legislación que sólo prima la dictadura del proletariado y los más abyectos absentismos y bajas laborales.

En 48 horas se iba a enterar Felipe VI de lo que vale un peine, de lo podridos que estamos en materia moral y productiva. Pero sobre todo se iba a enterar de que, ¡albricias!, el desempleo como tal apenas existe, sino que existe una cultura de vivir del cuento cuyos programadores son esos Gobiernos que sólo sirven para comprar el voto de la clase parasitaria que hoy domina el panorama social y económico; la misma clase que actúa de punta de lanza contra el crecimiento económico y contra el espiritual, el que nace de nuestra inteligencia y habilidades. Pero no, quieren que encontremos nuestra felicidad en el "low cost" y en las miserias literarias de Charles Bukowski. Ellos pagan la ruina.