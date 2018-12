Habló el Obispo, Carlos López, de la pobreza en la Misa del Gallo, de cómo el más rico (Jesús) había decidido nacer en un pesebre en Belén, porque sus padres no habían encontrado posada, lo mismo que les ocurre a millones de seres, que buscan su lugar en el mundo. Un lugar seguro en el que vivir. La Misa del Gallo es tarde, a media noche, y hay quien se pregunta si celebrarla antes no sería mejor. El Papa Francisco la oficia en Roma a las ocho. Y este lunes, ir a la Misa del Gallo suponía atravesar esa niebla charruna que se cuela entre la ropa buscando el tuétano de los huesos y le da a Salamanca un aspecto especial. A mí me gusta la niebla en Salamanca, sobre todo la de las calles antiguas, como la Rúa o Compañía. Ver la fachada universitaria a través de la niebla tiene algo de mágico, y pasear las calles catedralicias de madrugada entre la niebla es exponerse al encuentro con el Marqués de Villena, Torres Villarrroel, Celestina, Lázaro, Todas Rodaja, Félix de Montemar, San Juan de la Cruz, Santa Teresa o Fray Luis de León, autores y criaturas de la Literatura. Unamuno también andaría entre la niebla, que le inspiró una novela que habla del propio ser, de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Don Miguel acabó envuelto también en la niebla de sus dudas. Al lado de su casa se abrió un café, que hoy es coctelería y se llama Niebla. La escultura de Unamuno de Pablo Serrano simula su regreso a casa después de las clases o el paseo dejando atrás la niebla. Cuando he leído los "Manuscritos" de Luis García Jambrina siempre he imaginado sus calles salmantinas envueltas en niebla. La niebla salmantina.

"¡Qué extraño es vagar en la niebla, ningún hombre conoce al otro. Vida y soledad se confunden. Cada uno está solo", escribió Herman Hesse, cuyo "Lobo estepario" fue libro de cabecera de mi generación. Me pregunto cuál es el de los jóvenes de hoy, protagonistas del discurso navideño de Felipe VI, en el que habló de la deuda que este país tiene contraída con ellos. Pues bien, yo digo que se olviden de ella, que nuestros políticos son, en esto, malos pagadores. Les digo que se vayan a buscar su futuro fuera, como hicieron antes otros jóvenes menos preparados que ellos. Que este país, en muchos aspectos, no les merece. Ahora mismo, una niebla densa me impide ver el futuro de nuestros jóvenes, que son, en muchos casos, esclavos de este tiempo con sus sueldos miserable, que les convierten en pobres. Nadie de los que mandan hoy hará caso de lo que dijo el Rey: todo seguirá igual. La deuda seguirá pendiente. Esta niebla no se va a levantar.

Mateo Hernández, que murió este día de San Esteban de 1949, también se fue lejos a buscar su vida y su obra, que estaba en la niebla. Y tuvo que atravesar muchos bancos de niebla antes de dejarnos las maravillas escultóricas que hoy disfrutamos, que se guardan en grandes museos de todo el mundo y también en el suyo de Béjar, donde nació antes de que el mundo se matara entre sí en la Primera Guerra Mundial. Nació un día de San Esteban, a quien se encomendó el convento dominico salmantino que albergó a tanta lumbrera de la Teología, el Derecho y la Economía. Era en ese momento de la historia en el que la Corona acudía a las universidades en busca de respuestas: ¿Cómo podemos saldar la deuda de España con sus jóvenes? Y entonces, los sabios pensaban y daban una respuesta. Hoy, las cosas funcionan de otro modo. Las respuestas se reclaman a lo más mediocre de nuestra sociedad.