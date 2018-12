El desafío de la Navidad

Cuando el otro día entré en la Plaza Mayor, me encontré con el símbolo de la Navidad salmantina: un paquete de regalo refulgente de luces, metáfora de los nuevos tiempos navideños: el tiempo de los regalos, los días del consumo, el comercio como rey de nuestra vida. ¿Pero es esto la Navidad, que ayer celebramos con comidas opíparas, bebidas a todo tren y regalos colgando del árbol, con los que nos encontramos al despertarnos? ¿Es ésta la Navidad? Al menos es una de las posibles, que se está imponiendo poco a poco, el día del reencuentro familiar y la celebración festiva de que seguimos aquí. Es una Navidad desnaturalizada, deconstruida, a la que se ha arrancado su más profundo sentido, el que la justifica pero que se ha perdido. Pero por la que apuestan muchos: la fiesta del invierno, el regreso a nuestras fuentes paganas, el olvido del cristianismo. Acaso sea bueno que sea así: el sentido cristiano solo tiene su razón de ser desde la sinceridad y la sencillez, nunca desde la impostación y la sobreactuación. ¿De qué vale aparentar lo que no somos?

Pero esa otra Navidad auténtica, contracultural hoy, minoritaria pero viva en quienes asumen su compromiso, no ha desaparecido: se ofrece ahora mismo como un desafío, despojada de la palabrería empalagosa y de los elementos artificiales que tanto daño le han hecho, con olvido de su sentido originario: el reto de la esperanza. En pocas palabras, Navidad es sinónimo de que Dios ha nacido entre nosotros: en la pobreza más absoluta, en la marginación más radical y en el silencio de los grandes del mundo, Dios se ha hecho hombre en Jesús de Nazaret, que nació en el frío de un portal y murió en el oprobio de la cruz, un Dios a contrapelo, amigo de los pobres y desheredados de este mundo injusto y cruel. Del portal de Belén al monte Calvario: Dios está aquí como gran desafío para quien quiera afrontarlo. No es fácil este Dios, da mucho pero no exige menos, aunque su promesa sobrepase cualquier cálculo.

Navidad es encontrarse con Dios, aceptar su oferta de alegría y plenitud, pero también de compromiso. Y, sobre todo, es algo no merecido. Es pura gracia, como dice Bernanos. A diferencia del regalo de la Plaza, de hermoso celofán que encierra algo material, este es un regalo que jamás caduca y que te cambia la vida. Por eso requiere la conciencia de la insatisfacción, la inquietud de la búsqueda y la capacidad para acogerlo.

De ahí que esta Navidad sea la fiesta de los pobres, de los débiles, de los vulnerables, no de los autosatisfechos, de los ambiciosos, de los insaciables. Quien no tiene nada, quien siente que no es nada (y no hace falta ser Pascal para percibirlo), ve que lo absolutamente increíble ha sucedido y que todo será distinto para él desde ese momento. Los pastores de Belén, los parias de la Tierra, fueron quienes acudieron al ver la estrella. A los ricos, a los poderosos, a los políticos de entonces, nadie les vio el pelo.

Ha vuelto la Navidad, la que no se hace notar, ansiada por los corazones de quienes la esperan porque saben que solo Dios es capaz de dar sentido a sus vidas.