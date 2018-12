Borneo y charro

Hay dos noticias nacionales que afectan a nuestra identidad como salmantinos. La primera es que el Ministerio de Cultura ha incluido la charrada entre los bailes típicos e iniciado los trámites para que se le considere Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Y en qué nos distinguimos de otras danzas de Castilla y León? En el borneo (nada que ver con la inmensa isla asiática, ni con el tsunami que ha azotado Indonesia). Aquí borneamos y en los demás lugares no. Es el movimiento de tobillo y pie de la pareja de charros, ellos estáticos con los brazos como si fueran a clavar unas banderillas, y ellas con las manos a la altura del pecho y acompañando el borneo de los pies. El verbo bornear está en el diccionario, como quinta acepción, precedido de la abreviatura Sal. (es decir, Salamanca), como "hacer pasos en el baile de la charrada". Lamano Beneite especula con su origen y en su Dialecto vulgar salmantino ofrece dos deliciosas citas, de Torres Villarroel y de Maldonado, referidas a nuestro exclusivo borneo.

Sigo con el diccionario y sus acepciones, ahora en lo tocante a "charro". Como es sabido, lo charro, aunque aquí nos sintamos tan orgullosos de serlo, se definía —entre otras lindezas—, como "de mal gusto" y el Ayuntamiento pidió hace tres años a la Academia que suprimiera esa tercera acepción, claramente negativa. La docta casa ha tirado por la calle del medio, eliminado lo de mal gusto y mantenido lo de "recargado de adornos, abigarrado". O sea que seguimos siendo oficialmente abigarrados, es decir, estridentes, barrocos...

Puestos en charruno, le devuelvo la cita a Paco Novelty, que habrá dado lugar a alguna escaramuza, mandándonos el lunes "hala, tragones, a cenar bien con la Marimorena". Eso sí, advirtiendo desde el título sobre "El torzón navideño". Esos lectores urbanitas que me acusan cordialmente de hacerles acudir al diccionario, buscarán torzón, que Paco dice ser "propio del ganado a tolva". Volviendo a Lamano, lo define como "dolor agudo de vientre, a modo de cólico, que suelen padecer las mulas". Y el DRAE, en Veterinaria, como "movimiento que hacen algunos animales cuando padecen enteritis"; o "enteritis de las caballerías". Pues yo me puse como el chico del esquilador y de torzón nada, Pacorro.