Entre adornos navideños

Esto que hoy leen lo escribí ayer, día de Navidad, por ello, motivo hay para desearles unas felices fiestas. Tarde llega la felicitación, aunque no tanto, porque estas fiestas que acaban de comenzar siguen hasta Reyes, o sea, que aún nos queda bastante por delante para disfrutar de ellas. Conseguirlo puede que no les sea fácil, no se desanimen si les cuesta ni dejen que nadie les aburra con sus cosas.

Ya, pero ¿qué nos deparan estos días con todo dios de vacaciones, sin actividad política relevante, por tanto, más abandonados que nunca y sin nadie que nos entretenga? Si celebraran estas fiestas como Dios manda, o sea, trabajando como cualquier honrado contribuyente que ha de sacar adelante una familia, otro gallo les cantaría y nos cantaría, pero se han acostumbrado mal y mal nos han acostumbrado porque nos hemos dejado acostumbrar, y este es el precio a pagar por esta mala costumbre. Está la cosa como para quedarse cruzado de brazos. Aunque, quién sabe, porque nos podríamos llevar una sorpresa por cualquiera de esos anti muchas cosas que por ser tantas hasta ellos mismos han perdido la cuenta, y se echan al ruedo cuando más vacío está para hacerse notar sin que nadie le haga sombra, ni le interfiera ni le interrumpa. Me huelo que por ahí van a ir muchos, que lejos de resignarse a cantar villancicos intentarán cantarles las cuarenta a quienes han tomado las de Villadiego y desaparecido del día a día... hasta el año que viene.

Algo es, pero, ¿valdrá la pena? Porque el monólogo, a fuerza de ejercerse una y otra vez cansa como la matraca del buhonero, que en política abundan bastante, aunque por carecer de foros en los que explayarse, han de conformarse con lo poco que hay y les ofrece la coyuntura, por eso no hay que perder las raras ocasiones que la racanería ofrece a quienes no tienen otra cosa, por ello nada que perder y mucho que ganar, así que, ya saben, hagan oídos sordos a las voces que llegan que, por muy navideñas que sean y por mucho que suenen a música celestial, no todos son coros de ángeles cantando aleluyas.

Cada tiempo tiene, además de su música, su literatura, y sobre la Navidad muchos y buenísimos escritores dejaron obras magníficas de obligada lectura, como Charles Dickens, Hans Christian Andersen, Oscar Wilde, los hermanos Grimm, Dolores Medio, Clement Moore€, tan distintos unos y otros como entrañables todos. La Navidad da para mucho y la lectura ayuda muy sosegadamente a celebrarla, además, todo vale siempre que sea de calidad, de cualquier género, incluso del negro. A veces, lo negro encuentra su más acertado ambiente entre adornos navideños, que no obstante su aspecto candoroso proporcionan la decoración perfecta para ambientar la escena más negra y cruel de toda una trama. Y como todo vale siempre que sea de calidad, yo mismo anduve estos días metiéndome en el cuerpo una novela negra ("La mala suerte"), lo hice despacio, sin prisas, intentando no perderme en esa complicadísima trama cruzada por un concurrido plantel de personajes que la autora, Marta Robles, movía con habilidad, en la que nadie sobraba y todos estaban en el lugar exacto y en el momento oportuno.

Pero era ficción, muy bien llevada, pero ficción, completamente negra, sin embargo, no tanto como la realidad, más lúgubre cuanto más luz y sonido navideño la envuelve, por contraste. Lo vivido estos días, no tanto por lo político, por todo eso a lo que este Gobierno infame nos tiene acostumbrado sin que ya sorprenda a nadie, como por lo trágico que arrastra consigo la condición humana, en la que cabe todo y hace al hombre capaz de todo, de lo mejor y de lo peor, allá dónde, cuándo y con quién le cuadre, poco importa. Ejemplo de esto es la historia misma, la nuestra. No es necesario irse muy atrás en el tiempo, porque la historia no solo se lee en los libros, también en los periódicos y en las redes, se ve en la televisión, se escucha en la radio, porque lo ocurrido ayer ya es historia hoy, y el mensaje navideño del Rey, que volvió a estar en su sitio, lo es. Habló de convivencia, posiblemente el bien común peor tratado de cuantos forman el inmenso patrimonio en el que se cimenta la democracia, base de nuestras libertades, fundamento del respeto a nosotros mismos, sin el cual todo gesto de tolerancia y de entendimiento resulta estéril. Así están nuestras cosas.