Perdón, afecto y caridad

Aquí estamos, en Nochebuena. Un día estupendo para leer "Cuento de Navidad", de Charles Dickens, y recordar aquello de que este es un tiempo de perdón, de afecto y de caridad; en el que parece que nos ponemos de acuerdo para abrir libremente los corazones y considerar a todo el mundo "compañeros de viaje hacia la tumba y no como seres de otra especie embarcados con otro destino". Hay en ese texto de Dickens buena parte de lo que conocemos como espíritu de la Navidad y que creo sinceramente que es preciso hacerse de nuevo niño para sentirlo y vivirlo. Porque solo con alma de niño puede uno acercarse a Ledesma para visitar los restos de los pastores que adoraron a Jesús, Josepho, Isacio y Jacobo, imprescindibles en todos los belenes. Hay mucho espíritu navideño en el toque de campanas de esta noche para advertir a los pastores en sus chozos que es Nochebuena. Una advertencia que en Montemayor del Río se hace con caracolas, esquilas o cascabeles. Y hay mucho espíritu navideño en la visita a los belenes y en escuchar a un coro. Antaño, todo el pueblo iba a la Misa del Gallo y pasaba por delante de una hoguera para purificarse; además del cura, los pastores recitaban el nacimiento de Jesús en verso y de memoria. Eran las famosas pastoradas, algunas de las cuales tiene recogidas el folclorista Joaquín Díaz en su fundación de Urueña. Se bendecía un pan ritual en aquella misa y los vecinos se sentían unidos en el frío de la noche, bajo las estrellas, abrigados por la hoguera. Antes, las cosas eran más sencillas, me dijo hace poco una misionera con más de media vida en América. Se sentían y hacían de otra manera. Nuestro Gabriel y Galán también sentía la Navidad de una forma especial, con mirada infantil: "Dichosos los niños, que tienen caballo, que es tener la dicha, de ser Reyes Magos". Y otro de los nuestros, José Ledesma Criado, que se nos fue en las vísperas navideñas escribió que "Todo es mentira, la navidad del sueño solo es verdad, la abrazada carne de este Niño, abrazando con sus manos el temblor". La Navidad está tallada en piedra y pintada, por ejemplo, en la Catedral. Se lee y se canta, y nuestra Rosa María, folclorista, siempre la ha cantado de una forma especial. Cuánto me alegro de su vuelta a los escenarios.

Cuánta Navidad tendrá en su cabeza nuestro José Pinto, ganadero, concursante televisivo y poseedor de una memoria extraordinaria. Es ahora imagen de la Caja Rural salmantina con atuendo de 007. A Pinto hay que creerle cuando dice que querer es poder. Los Hidalgo ganan cuota aérea: antes de cerrar por Navidad han echado cuentas y van a facturar este año un pastizal. Lo ha anunciado Javier Hidalgo, el sucesor de Juan José Hidalgo. Es posible que vuelvan a casa por Navidad como tantos salmantinos emigrantes. A algunos les he sorprendido en la Plaza Mayor abducidos por las luces del regalo que la decora este año. Echan de menos Salamanca y cuando regresan se la devoran en pocas horas. Mañana la Nochebuena de este año será historia. Pero hoy toca releer de nuevo a Dickens y volver a ver "Love Actually" para preparar este tiempo de perdón, afecto y caridad, que incluye discursos políticos que suele cargar el mismísimo diablo, no Fausto, de Miranda de Castañar, sino el otro. Feliz Navidad.