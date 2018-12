Niels Bohr, el experto científico danés que mereció y obtuvo el premio Nobel de química por sus estudios sobre la estructura del átomo, y que, de paso, se convirtió en pionero de la física cuántica, no albergaba la mejor de las opiniones sobre los expertos, que, a su entender, son gente que comete todo tipo de errores en un ámbito muy restringido. Estoy de acuerdo. Siempre que se añada que solo pueden caer en errores quienes se sitúan en posición de cometerlos: yo jamás he metido la pata como jugador de fútbol americano ni como cocinero en MásterChef, por poner dos ejemplos próximos. Vamos, que no estoy de acuerdo con Bohr.

Digo esto porque algunos medios, en el agitado período que ha producido el relevo del director de la Real Academia, han caído en la tentación de responsabilizar a los expertos (los académicos filólogos) del aparente declive de esa institución, dirigida desde 1988 por eminentes profesores: Alvar, Lázaro Carreter, García de la Concha, Blecua, Villanueva.

Otros analistas, sin embargo, atienden a lo que han hecho nuestros políticos, siempre con la boca llena de declaraciones tan ampulosas como vacías sobre la importancia y el valor cultural y político del español. ¿Y qué han hecho? Nada. Bueno, sí, algo han hecho: recortar un 55% la asignación pública a la Academia. Un 55%.

Pues bien, estos son los efectos reales del período filológico en la RAE (sobre todo, desde García de la Concha, catedrático en Salamanca y director de 1998 a 2010). Aduzco dos hechos irrefutables. Uno: varios millones de personas consultan cada día la versión en línea del diccionario académico. Dos: en el mundo se hablan actualmente 7.007 lenguas (datos del Summer Institute of Linguistics): ninguna de ellas dispone de una gramática tan ambiciosa, completa, precisa y actualizada como la elaborada por la Academia. Insisto: ninguna.

El nuevo director, Santiago Muñoz Machado, lo sabe, seguro. Así que no hay que preocuparse por nada, excepto por celebrar una estupenda Navidad. Felices fiestas.