Es Navidad. Los cánones establecidos dicen que es una época de concordia, paz, armonía, solidaridad y buenos deseos. No seré yo entonces el que encabrone al personal con un artículo incendiario. Me he propuesto enfocarlo desde un lado positivo. Con una sonrisa de oreja a oreja y pensando en lo mucho y bueno que nos da la vida. Por lo tanto no voy a hablar de Cataluña. Ni del espectáculo bochornoso que dieron esos terroristas llamados CDR el pasado 21 de diciembre. "La república no existe, idiota". Esa frase pronunciada por un mosso y dirigida a un excremento humano es el buen deseo que rescato de todo aquello. Tampoco voy a hablar de la huelga de hambre de los presos golpistas. Si no comen, ellos se lo pierden. Más listo ha sido Junqueras, sabedor de que ese cuerpo orondo cuesta mucho trabajo mantenerlo. No voy a referirme a nuestro presidente del Gobierno y a su desleal reunión con el 'caudillito' Torra. En lugar de mandar a la Policía y la Guardia Civil a poner orden y defender a los catalanes honrados, léase los no independentistas, se dedica a guiñar el ojo al que le entra en su casa por las noches a robarle las joyas. Si España no estuviera en juego sería un vulgar idiota, pero como sí lo está, es un sublime felón.

Paso olímpicamente de hablar de otro personaje de aúpa, Gabriel de la Mora. Su cara de congojo en el juicio por insultar y despreciar a dos policías que se jugaron la vida en un infierno aumentó tras conocer la sentencia condenatoria. Un varapalo que le obliga a dimitir. Aunque el código ético 'ganemita' está por encima de jueces y tribunales. Son una república chavista independiente donde ellos dicen lo que es bueno y malo, lo que es delito y lo que no. Sería bueno que no gastara demasiado en una Navidad en la que no cree para ir ahorrando poco a poco los euros que tendrá que pagar a los policías que calumnió.

No me quiero llevar mala sangre hablando del asesino de Laura Luelmo y de los que aprovechan la coyuntura para sacar tajada política. Tan necesaria es la reeducación de esta sociedad y la protección integral de la mujer, como la prisión permanente revisable o incluso medidas más contundentes para que criminales de este tipo no tengan una segunda oportunidad de matar. Nadie podrá evitar que lo hagan una vez, pero no podemos tolerar que repitan. Sentir miedo por salir a la calle o perder la libertad de hacerlo sola es algo que un país avanzado como el nuestro no se puede permitir.

Prefiero poner en el foco en la cara amable de una actualidad que a veces saca lo peor de nosotros. En las buenas personas y en los que ayudan a los demás. En todos aquellos que respondieron a la llamada de la familia de José Antonio Martínez Bolos para intentar, durante el último y angustioso mes, encontrar alguna pista sobre su paradero. En ocasiones parece que los salmantinos somos recios y declinamos implicarnos. Nada más lejos de la realidad. Casos así nos dicen que sucede todo lo contrario.

En esta tierra también nos gusta mucho criticar y muy poco aplaudir lo que se hace bien. Ocurre con la sanidad y sus profesionales. A pesar de contar en ocasiones con medios limitados, son capaces de obrar continuos milagros. Son mesías de carne y hueso. Por suerte nuestro Hospital puede presumir de tener muchos, pero yo lo quiero personificar en uno, Daniel Pascual. Un neurocirujano con manos magistrales y cabeza templada que, junto a su equipo, consiguió que volviera a brillar el sol cuando unos negros nubarrones pregonaban tormenta.

En días de excesos y abundancia es momento de acordarse de los que emplean estos días eminentemente familiares en ocuparse de los que menos tienen. Voluntarios que realizan una labor silenciosa en favor de los que no tienen voz. Para eso también estamos los periodistas, para remover conciencias con historias crudas, pero reales. Un ejemplo es la de Manuel Ángel y Ramiro que nos regala en la edición de hoy de LA GACETA mi compañero Ángel Benito. Es un pecado no leerla. Procuren no sacar en la cena de esta noche los temas que han abierto este artículo. Son garantía de conflicto y de atragantamiento. Es mejor centrarse en los buenos deseos. Feliz Navidad.