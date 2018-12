De cómo Sánchez hunde al PSOE

El PP ha entrado en estado urgente de precampaña en Salamanca y en Castilla y León, a la búsqueda del tiempo perdido. El presidente del partido, Alfonso Fernández Mañueco, debería decretar de inmediato lo que en terminología de transmisiones militares se denomina "Silencio Radio". Que nadie hable. Todos calladitos mientras Pedro Sánchez recauda votos a paletadas para los candidatos del centro derecha. La propaganda más efectiva, muy por encima de cualquier programa imaginativo y de cualquier propuesta estrella, la está promoviendo el presidente del Gobierno de la nación, por llamarle de alguna forma a este Doctor que se ocupa del desgobierno y el desencuaderne de la nación.

Por ahora, los aspirantes a los consistorios y a las Cortes regionales de PP, Ciudadanos y Vox no tienen más que abrir los brazos a todos los votantes que la titánica labor de destrucción de España emprendida por el Gobierno socialista les está enviando en procesión. En cambio, Luis Tudanca en Castilla y León y aquí en Salamanca José Luis Mateos, deben de estar a estas horas poniendo velas al Cristo de los Milagros para que el ocupa de la Moncloa haga las maletas cuanto antes.

¿Cómo está Sánchez machacando las posibilidades de éxito de los candidatos de su partido? Pues hay que reconocer que su plan es muy astuto y que no ha dejado resquicio a la improvisación. Nada de lo que ha hecho desde que llegó a pernoctar en la Moncloa deja de herir a los votantes históricos del PSOE. Ya su llegada al poder fue todo un escándalo: aupado en el Congreso con los votos de los golpistas, de los defensores de los golpistas y de los neocomunistas partidarios de romper España en mil pedazos. Después no ha hecho otra cosa que darle bolilla a los separatistas, accediendo a todas sus peticiones a cambio de votos para mantenerse en el poder. Y lo último, el colmo, ha sido la rendición de Pedralbes, el ignominioso espectáculo de un presidente del Gobierno de España tratando a un pelele presidente de la Generalidad como a un homólogo, como a otro jefe de Estado cualquiera, en una minicumbre ministerial que ha hecho las delicias de los supremacistas catalanes.

Mientras Barcelona ardía con los fuegos y las algaradas provocados por los cachorros de Puigdemont, Sánchez colocaba el culo en pompa ante Torra. No hay interpretación más fiel de lo ocurrido el viernes pasado que ese meme que publicamos hoy en el suplemento Muy Salmantino de LA GACETA: esa foto del presidente del Gobierno entrando la reunión con el filonazi Torra con los pantalones a medio bajar. Se puede ser más fino y más elegante a la hora de describir el contenido de esa hora y media que el titular del Ejecutivo de la nación pasó a solas con el catanazi separatista, pero más acertado y más realista, imposible.

Lo peor para los candidatos socialistas en Salamanca y en Castilla y León es la inutilidad del bochorno y la vergüenza por la que ha pasado el Gobierno de España. Si dejamos a un lado el hecho indudable de que la bajada de pantalones sanchesca le ha deparado unos meses más de cohabitar con los fantasmas de la Moncloa, la operación diálogo con los golpistas no ha tenido otro resultado que el ridículo. Es más, solo ha servido para que los rebeldes se mofen con descaro del equipo gubernamental desplazado a Barcelona. Sánchez y sus ministros han tragado quina y han comulgado con ruedas de molino para aceptar el cambio de nombre del aeropuerto del Prat al de aeródromo "Josep Tarradellas" y han hecho de tripas corazón para condenar el juicio al golpista Companys, pero no les ha servido de nada. La portavoz de los rebeldes, Elsa Artady, dijo al terminar la representación de la obra titulada "España se rinde ante los golpistas catalanes" que el viaje había sido en balde.

Así que se puede hacer más el ridículo de manera más escandalosa y en menos tiempo, pero para eso Sánchez debería cursar otro doctorado un poco más serio que el suyo, regalo de Papá Noel.