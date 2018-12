El psicólogo José Luis González y su equipo acaban de publicar el primer informe nacional sobre los homicidios en España, que abarca lo ocurrido en ese campo entre 2010 y 2012. El trabajo echa por tierra el alarmismo que existe en nuestro país acerca de la violencia criminal; alarmismo que nace de la invasiva visibilidad de ciertos hechos, como los asesinatos provenientes de la violencia de género o la exhibición mediática que siempre ha existido acerca del crimen. Exhibición debida, seguramente, a la atracción fatal que la violencia ejerce sobre los gustos de los espectadores. Nótese, por ejemplo, que las películas de acción de gran éxito entre el público están llenas de crímenes y otras muertes.

A este propósito, el estudio arroja muchos resultados significativos. He aquí algunos: el 62% de los homicidios son de hombres a manos de hombres; el 28% son mujeres asesinadas por hombres; el 7% son hombres muertos a manos de mujeres, y apenas el 3% de los casos son de mujeres que acaban con la vida de otras mujeres. En esta misma línea están los asesinatos dentro de las parejas: son más frecuentes las muertes entre parejas de homosexuales varones que entre las parejas heterosexuales, mientras que las muertes violentas en parejas de lesbianas son mucho más escasas. En efecto, los varones matan y mueren más que las mujeres (el 89% de los homicidas y 61% de las víctimas).

El 35% de los homicidios en el periodo estudiado fue cometido por extranjeros (y el 43% de los asesinatos de género). De las muertes vinculadas a bandas juveniles, el 59% fueron perpetradas por extranjeros. El 95% de las muertes atribuidas al crimen organizado también fue perpetrado por extranjeros. Mientras que la población extranjera no llegaba en España al 12%. Pero no es la extranjería per se la que produce esa mayor propensión al crimen, sino la pobreza y la marginalidad social.

No hay nada nuevo en España. Veamos lo que escribió a este propósito la psicóloga finlandesa Ghitta Weizmann-Henelius: "El abuso de sustancias, el ambiente socioeconómico bajo y los antecedentes criminales son factores de riesgo para la comisión de homicidios".

Sea como sea, tanto los asesinatos de género como los homicidios en general son en España menores que en el resto de la UE: En un año hay en España 6 por millón de habitantes frente a 13 en Francia o 14 en Finlandia. Por no comparar con los 190 en México o los 300 en Brasil. Además, en España casi el 95% de los homicidios se aclaran.