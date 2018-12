Casas apuntaladas

Me temo que no tardaremos en ver otra casa apuntalada en la Rúa, recientemente atacada por un incendio y herida de muerte por sobrevenidos desplomes interiores, según dice la prensa. Y como siga el ejemplo de las ya existentes, pronto estará apuntalada y lo estará para rato. Transcurren los años y una de las calles más emblemáticas del centro histórico y monumental sigue exhibiendo edificios tapiados, empalados o simplemente ruinosos a la vista. Una vista poco grata que se ofrece día y noche a turistas y paseantes.

Recuerdo que cuando llegué a Salamanca, hace ya casi cinco décadas, me sorprendió el contraste entre una ciudad hermosa y monumental, por un lado, y el abandono y la desidia en una buena parte del entorno urbano, por otro. Los edificios "empalados" abundaban por doquier, enmarcando calles y callejones adoquinados. No eran, por fortuna, los tiempos de la incuria y dejadez que Jesús Málaga retrata en el primer volumen de la trilogía dedicada a la cotidianeidad salmantina de los primeros años del siglo XX. Pero tampoco puede decirse que medio siglo después de estas descripciones la ciudad se hubiera embellecido a la altura de la más que merecida fama que siempre tuvo.

Muchas cosas que a principio de los setenta pudieran parecer normales serían lisa y llanamente impensables hoy día. Por ejemplo, las tropelías urbanísticas que se llevaron por delante edificios dignos de haberse conservado, o que plantaron otros de excesiva altura al amparo de la voracidad constructora de los nuevos ricos. O el tráfico por la Plaza, donde aún a finales de los sesenta se aparcaba en batería. Hasta entrados los setenta la circulación de vehículos discurría libre y contaminante tanto por la misma Plaza como por las calles aledañas, posteriormente peatonalizadas. ¡Cuánta oposición hubo, por cierto, a la peatonalización de la zona más céntrica y admirada de la ciudad! ¡Cuánto tendero puso el grito en el cielo por temor a que la caja de su negocio acusara al final del día un posible descenso de clientes!

El diseño peatonal progresivo e imparable fue uno de los primeros síntomas de la modernidad, junto con la regeneración y adecentamiento del Barrio Antiguo, cuyo reducto más mentado, visitado y famoso era el Chino, barrio prostibulario por excelencia, que concitaba en sus tugurios a clientes asiduos y a estudiantes curiosos. Pero hoy eso solo lo recuerdan quienes han alcanzado —o están frisando— la edad de la jubilación. El anecdotario, el paisaje y el paisanaje de estas áreas marginales y pecaminosas ha sido glosado por cronistas locales, testigos a buen seguro de una etapa esplendorosa que yo apenas entreví en sus estertores, cuando ya declinaba uno de los mercados de la carne más florecientes del Oeste español.