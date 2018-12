Es triste —o me lo parece a mí—que hayamos repartido (¡por fin!) el Gordo y en la puerta de quienes lo han vendido no hubiese agraciados agitando botellas de cava, dando saltos de alegría y mostrando el décimo premiado. Desluce mucho, desde luego, nuestro paso del club de Gordos de nivel uno, donde estaban las provincias con solo un premio navideño, al de nivel dos. Un ascenso de categoría. Y a pesar de los décimos repartidos del Gordo la celebración ha sido muy deslucida si la comparamos con las que han mostrado las televisiones, que visto con sana envidia. Me dicen Tobías Flores y Carlos Sánchez, entusiastas de la Lotería y coleccionistas de décimos, que la culpa es de las máquinas, que deshumanizan todo. Llámeme analógico y antiguo, pero algo de razón tienen. La noticia es que el Gordo esta vez no pasó de largo, aunque sí pudieron hacerlo los agraciados. Mónica, del bar "Los Ángeles", de Calvarrasa de Abajo no tiene ni idea de quién se ha llevado el décimo, si es del pueblo o de los alrededores o alguien de paso. Tampoco Benita y Paco, de "El Porvenir" de Cabrillas saben quién se llevó los suyos. Y así andamos.

Quizá haya que aplicar a este siglo lo que Enrique Santos Discépolo cantó del siglo XX: "cambalache, problemático y febril€". El bueno de Santos se nos murió un día como hoy de 1951 dejándonos esta joyita aplicable a estos tiempos nuestros que vivimos y en los que caminamos a un horno en el que todos nos vamos a encontrar. Los personajes del siglo pasado siguen en este haciendo de las suyas y creemos que es lo mismo un burro que un gran profesor. Seguimos cometiendo errores similares.

Algo del siglo pasado se comentó el viernes en el Centro Documental de la Memoria. Se presentaba un libro sobre periodistas salmantinos represaliados en la Guerra Civil, que es un asunto largamente planteado por Luisa Martín, de la Asociación Memoria y Justicia, entre otros. Estuvo el alcalde, Carlos García Carbayo, que ha pasado de concejal a alcalde en funciones; de esta situación a alcalde de hecho y derecho, y ahora también candidato del PP. Un trajín que no parece que haya afectado en absoluto a su tranquilidad crónica. Estoy obligado a leer el libro, pero estamos en una locura de ediciones. Ahora tengo entre manos el de Marta Robles, recomendadísimo por María Eugenia Bueno (un abrazo, amiga), y el de los hermanos Sánchez Paso sobre gastronomía bejarana. Por cierto, Béjar también ha repartido su parte del Gordo, como nuestra Carmen, de Canalejas, o administración de la calle Quintana. Ha debido ser de los Gordos más extendidos de la historia. Los que saben dicen que las máquinas tienen mucho que ver en ello.

El sorteo navideño, acompañado del trajín de estudiantes con maletas por las estaciones y glorias y aleluyas de los coros salmantinos, es un paso más hacia los días importantes de la Navidad, mañana y pasado, que serán más felices, sin duda, para aquellos que hayan recibido un pellizco de la suerte. El resto ya sabemos que siempre tenemos a la salud a mano para agarrarnos y consolarnos.