Que la suerte les acompañe

Dejamos atrás el otoño caliente para entrar directo en el frío invierno, que no sé qué será peor. Personalmente la temperatura poco me importa, no así sus consecuencias, es decir, cómo les afecta a los demás. Vivimos en una sociedad convulsa, insegura y dubitativa que no siempre sabe adaptarse a lo que viene, y sus titubeos, traspiés y batacazos sí me importan porque me afectan. Pero la vida es así, hay que aceptarla y la acepto tal cual es, no me queda otra, aunque con muchas reservas.

Estamos en pleno solsticio, noches largas y días cortos, que para muchos es la puerta de entrada a la gran sala de fiestas que la costumbre convierte durante estos días todo aquello que se presta a serlo, llenando de luces cursilonas las calles más concurridas y comerciales de los pueblos, grandes y pequeños, porque todos, desde la urbe hasta la aldea, se suman a la celebración, unos por un motivo, otros por otro, lo cierto es que nadie se priva de compartir lo que estos días dan de sí con arrebatadora esplendidez.

Estas fiestas, que se vienen anunciando desde halloween, me resultan tan largas como cargantes, cada vez las digiero peor y las soporto menos, a mí, que conocí lo que fueron, solo me atrae lo que queda de ellas. "Pocas costumbres hay tan peligrosas y desagradables como la de celebrar la Navidad antes de tiempo". Así iniciaba Chesterton el segundo capítulo de su entrañable libro "El espíritu de la Navidad", y es cierto, sobre todo entre quienes vivieron o tienen todavía la suerte de vivirla, porque cada acontecimiento tiene su momento, su tiempo de celebración, y el de la Navidad es muy estricto, por eso, empezarla antes del principio y terminarla después del final, es desvirtuarla, que es restarle virtud. Pero mientras algo quede, algo es, y con esto, sea mucho o poco, me quedo.

Para recrearse en aquello que proporcionaba estas fiestas vividas con intensidad no hace falta irse a la Edad Media, a mediados del siglo XX, que de entonces soy, ese espíritu estaba intacto, sentimiento que el cambio de costumbres, también de necesidades, fue poco a poco deteriorándose hasta llegar a lo de hoy, que dominado por el consumismo no se piensa en otra cosa. Entonces también se consumía, pero solo lo necesario, y tan contentos. Ahora todo es insuficiente y nadie queda satisfecho.

Si algo tienen, aparte de lo que todavía guardan de eso que fueron estas fiestas y ya no son, es que rompen con la rutina diaria, una rutina que se las trae, y eso se agradece. Es el mejor regalo de Navidad, aunque el espíritu que les anime a hacerlo sea otro muy distinto, que nada tenga que ver con todo eso que aún se detecta en pequeños detalles que exteriorizan el sentido auténtico de estas fiestas, porque aun cuando la vida siga a su aire, algo hay que influye en el ánimo haciéndola más llevadera, aparte de lo que ayer ocurrió dentro y fuera de la Llotja de Mar, para entendernos, de la lonja del puerto de Barcelona, ahora Cámara de Comercio, antes lugar donde se vendía el pescado, ayer Palacio de la Moncloa por un día, lugar que volvió a tomar protagonismo en la historia, no de Cataluña (en estado de emergencia) sino de España, porque en España a poco que se olvide la historia se repite.

No quiero adelantarme a los acontecimientos, todo tiene su momento y éste todavía no ha llegado, pero sí puedo brindar y brindo con un gesto de esperanza, que no cuesta nada y, sin embargo, ayuda a sobrellevar los malos tragos que estos días también nos reservan. Todo sea por lo mismo, aunque lo mismo no sea igual para todos y las diferencias desvirtúen lo esencial, que debería ser lo común.

Y mientras esperamos el momento del acontecimiento para poderlo celebrar como manda la tradición sin la necesidad de caer en la manía (por peligrosa y desagradable) de adelantarnos a los tiempos, olvídense de todo, échense en manos de la suerte, que hoy es su día, suerte que necesitamos más que otras veces. Por eso (con Gordo o sin él, porque lo importante es participar) que les acompañe a todos ustedes, que se la han ganado a pulso, hoy y siempre. ¡Suerte!