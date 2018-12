Al compositor salmantino Juan Mari Montes se le "olvidó" en su magistral tema "Verdad que sería estupendo", otro exitazo de "Cómplices" incluido en el álbum "Está llorando el sol" (1991), meter a las burbujas del champán como toda una vía láctea de la felicidad que añadir a su "verdad que sería estupendo/que las espadas fueran un palo de la baraja/que el escudo una moneda portuguesa/y un tanque una jarra grande de cerveza/€/y que no existiera más arma en el mundo/más que el "mi arma" andaluz"€ Porque de burbujas va el día, van estos días de Navidad. Nos guste o no, es Navidad, y aun escondiéndonos seguirá siendo Navidad, aunque sería estupendo que la Navidad fuera (siguiera siendo) lo que fue, el recuerdo que todos, absolutamente todos, tenemos de aquel país llamado Inocencia.

Ayer hablaba con Manuel, envueltos en miles de burbujas de "Louis Roederer", y le preguntaba sobre qué escribir hoy, ¿más Pedro Sánchez?, ¿Más fuck Catalonia?, ¿de Carlos Carbayo, nuestro nuevo alcalde?... Escribe de la Navidad, me dijo, y me lo dijo como si fuera algo real, presente, brillante, y no un recuerdo que nos quedó atrapado en algún barranco del cerebro€ Y lo dijo tan convencido -en su felicidad de gran anfitrión y mejor persona-, que le creí. ¿Verdad que sería estupendo creerle? Lo hago, ahora toca, es necesario, tan necesario como escuchar a Karen Carpenter cantar "Superstar" y sujetar así el alma, tan propensa a desbocarse y a quedar hecha girones en las alambradas del siglo XXI. También me canta "Will To Power" una versión de "Baby, I Love Your Way" mientras el "Mercedes" deportivo rasga el fuego de estos atardeceres de Navidad, dejando tras de sí, ¡por supuesto!, un reguero de burbujas de champán. ¿Verdad que sería estupendo? Podría ser y lo es, depende de tu imaginación y de la fertilidad de tus emociones. Es Navidad y el rojo nos alumbra, el rojo de un semáforo-en-rojo, de una chaqueta que esconde un corazón rojo "Ferrari", o el rojo de una caja de bombones, qué bien suena, caja-de-bombones. Y mira, niño, bombones, otro alto en el camino. ¿Verdad que sería estupendo comer bombones sin parar? Sentir el dulce de la vida, empapados por una lluvia de azúcar (gracias Celia Cruz) y un tsunami de burbujas francesas, ¡ah, la France! Es todo tan fácil y tan obvio, tan divino como Francia en primavera, pero resulta difícil comprender que todo sea tan difícil y enrevesado, que cada paso sea una escalada y cada meta una guerra a librar. Ni siquiera regresé a París, de donde un día de hace mucho, mucho tiempo me fui sin despedirme. Feliz Navidad : )