Mi señor extraordinario

Mi padre se llamaba José Bueno Cordero pero, en todo el ámbito universitario y docente de Salamanca, se le conocía como el Sr. Bueno.

Hace apenas una semana, en la tranquilidad de una noche nada sospechosa para ninguno de nosotros, se marchó sin ruido, sereno, sin viento, sin tempestad.

Su mente matemática y una gran capacidad imaginativa para la comprensión y la explicación de los números, le confirieron el don de manejar de igual manera el razonamiento deductivo y el inductivo. Era un gran conversador y decía que sus mejores clases y de las que estaba más orgulloso, nunca fueron ni de química ni de matemáticas, sino de la vida. Yo no tengo una mente matemática como él, pero sí imaginación. En cierta ocasión, hablando con él, me confesó que el verdadero regalo que Dios le había dado al hombre había sido "los números naturales". ¿Por qué? le pregunté y me respondió: "porque jamás nadie se ha opuesto a ellos". Decía que los números naturales estaban en la naturaleza y que había sido la observación y la búsqueda de la humanidad, la causa de haberlos encontrado. Terminó diciéndome que el resto de los números con los que trabajamos, los habíamos construido para poder evolucionar. En mis últimas notas de aquellos días de hablar de números y de filosofía anoté: "cuando el límite tiende a 1 se supone que se acerca a la verdad y cuanto más nos alejamos del 1 y tiende al 0, es cuando nos alejamos de la verdad".

En el límite de su vida, supo acercarse al 1 y con él a la "Verdad" y€ ¿dónde está la Verdad? en el "Uno", decía. Como buen estudiante que fue, siempre se preparó a conciencia sus exámenes y sus lecciones. Su examen final, el del amor, sin saber que estaba próximo, lo llevaba perfectamente preparado. No me cabe duda que habrá tenido, otra vez, Sobresaliente Cum Laude por unanimidad.

Desde hace ya un tiempo, después de habernos dado el ejemplo de una vida generosa, honesta, inteligente y haber sido un ejemplo para todos, amén de un padre excepcional, en una de las reuniones familiares, mi hermano le dijo que a partir de ese día, él jamás volvería a ser el Sr. Bueno ya que por méritos propios, debería pasar a ser el Sr. Extraordinario. Nos reímos muchísimo y desde entonces y para siempre, para sus hijos y sus nietos, fue y será el Sr. Extraordinario.

Pasado mañana es Nochebuena, para nosotros será una noche llena de sentimientos encontrados. Por una parte de alegría inmensa por el nacimiento del Niño Dios, por otra la pena honda de no tener a nuestro Sr. Extraordinario.

Este ojo que observa, os ruega a todos los que aún tenéis padre, que el día de Nochebuena le nombréis vuestro Sr. Extraordinario, para él será el mejor título y el mejor regalo de Navidad. Para los que somos padres pediremos a nuestro Niño Jesús que nos ayude en nuestro camino para que un día, nuestros propios hijos tengan el honor de nombrarnos su Sr. Extraordinario.

Siempre en mi corazón.