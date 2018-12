¿Sabe usted qué es eso del espíritu navideño?. Me pregunto si será celebrar hoy, 21 de Diciembre fríamente, el solsticio de invierno; quizá una decisión, como chapuzarse con los otros en el clima emocional dominante; seguramente frecuentar mas la familia; acaso poner el nacimiento o el Belén; hacerse el bueno con el prójimo por unos días, con esa hipocresía social llena de imposturas de afecto y sociabilidad; posiblemente dar una tregua al enemigo, como aquellos soldados de la Iª Guerra Mundial de ambas trincheras, que jugaron un partido de fútbol; hay quien dice que es reconciliarse sinceramente con el adversario; sin duda querer mas a los próximos y confesárselo; no creo que sea solo tocar la zambomba y cantar villancicos; o, porqué no, abrir el corazón a lo mejor de nosotros mismos.

Uno creyó siempre que los cuentos de Dickens, Andersen, Gorki€representaban ese tan indefinible espíritu. Es decir que bastaba con no ser como Scrooge, el avaro y taimado protagonista del "Cuento de Navidad" de Dickens, que repetía gruñendo : "¡Bah, paparruchas!". Pero el Papa Francisco, cuando era Cardenal Bergoglio, estaba en lo cierto sosteniendo en "La Nación" bonaerense que Hamsun, Hesse, Man€se habían aproximado al espíritu pascual en sus relatos, pero "con todo, no resultan suficientes". Pues venga, a buscar por otro lado.

En la Universidad de Copenhague intentaron demostrar que poseer o no espíritu navideño, tiene su explicación científica. Para demostrarlo reclutaron veinte personas, diez que celebraban felices las Navidades, y otras diez imitadoras de Scrooge. Resumen : visionado de 84 imágenes de Pascua, escaneo del cerebro y mapa de las partes que se iluminaban, como lucecitas navideñas. Resultaron encendidas cinco áreas en la masa encefálica de cada uno de los simpatizantes. Aunque los científicos advirtieron que algo tan mágico como el espíritu navideño no se detecta solamente en la actividad cerebral.

¿Entonces, ese indefinible espíritu con que se come?. No me digan que con el pavo. El pavo es el enemigo número uno de la Nochebuena, según la última encuesta del CIS. Y su mayor defensora la pavera. Inmediatamente "Cascajares", que los vende guisados a los mismísimos norteamericanos. En mi edad del pavo, las pavadas de ibéricos - criados con pan y ortigas -, glo glo, sus jaulas y excrementos, se apiaraban en la Plaza del Ángel, delante del restaurante "La Isla", del señor Paco, de Villarino de los Aires, que regresó de Cuba, y dictó allí (luego enfrente, en el "Venecia"), lecciones de gastronomía. Aquellas aves resignaban su vida como regalo pascual en las casas de profesionales, médicos, abogados€Incontables los que llegaban a la de don Filiberto Villalobos, donde iba con mis hermanas de visita y a por higos. Eran de gentes sencillas a las que don Fili había atendido gratuitamente. La casa paterna de la Plaza del Mercado también se poblaba de volatería. Eran tantos los pavos que había que enviarlos a pupilo, hasta su sacrificio, pau, pau, a la casa grande de la abuela Pura en Paseo Carmelitas, para que su fiel Julio los cuidara mientras ella añoraba los muchos que crió y cebó de ama en "Mora de la Sierra", Veguillas (Las).

Ignoro en que consiste exactamente, pero si se que el dichoso espíritu navideño ha empezado a invadir mi núcleo melancólico, aunque me resisto, como cuando algunos me requieren "anda, se bueno", y les contesto "no puedo". Cuando insisten diciendo "haz un esfuerzo", replico con el mismo "no puedo", pero apretando los abdominales - como si evacuara estreñido -, y la voz ronca del esfuerzo inútil. Reconozco que la Pascua me avasalla, con esa cena anual de unos pocos amigos e intercambio de recuerdos; el entierro del hacha de guerra, léase enroscar el capuchón a mi forajida pluma; la visita al amigo poeta en dificultades, para contradecir su dolorido poema "Chusma de amigos : Tantos tuve,/ que ninguno vino a verme"; la convocatoria familiar del hijo, emigrante de postín; aguantar las maldades que se me ocurren sobre Sánchez o sobre un concejal - que tanto me quiere -, condenado esta semana por calumniador; practicar la elegancia social del regalo con mis "deudos", mayormente médicos y queridos amigos; apretarme con la hija luchadora y oír enternecido a los nietos, ofreciendo su mano, con un "abuelo, déjame que te levante" (del sillón); escuchar música, sinfónica o popular, que alborote el corazón; no enojarme si TVE vuelve a pasar "¡Qué bello es vivir!"; el ingrato recuerdo de tantos seres queridos que se fueron; y dejarme, en fin, arrasar por unas benditas y fáciles lágrimas de abuelo Cebolleta, admitiendo con ternura determinadas muestras de afecto que recibo por estas fechas, mientras contemplo la entrañable figurita del Niño Dios en el pesebre. Felices Pascuas.