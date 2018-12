UN INVIERNO CALIENTE

Las últimas horas del otoño se presentan calientes, lo mismo que las primeras del invierno. Es más, la estación que comienza hoy va a ser de alto voltaje, entre otros razones por el lio que hay montado en Cataluña y por las numerosas incertidumbres e interrogantes que se ciernen sobre el panorama político y económico español. Por ejemplo: ¿se podría reproducir en unas elecciones generales el resultado de las andaluzas? Es decir, victoria socialista, pero con mayoría de los partidos de derecha y centro, PP, Ciudadanos y Vox, y con posibilidades de formar Gobierno. Tal y como van de rápidos los acontecimientos, la verdad es que puede suceder cualquier cosa hasta que tenga lugar esa cita con las urnas. Me da la impresión de que ni Sánchez sabe cuándo será, aunque está claro que su principal objetivo es mantenerse en el poder a toda costa y durante el mayor tiempo posible. Otra pregunta: ¿qué factores han incidido con más fuerza en el surgimiento y despegue de Vox: el lio de Cataluña, los toros, la caza, el hartazgo de las autonomías, el deterioro de la sanidad, de la educación y algunos otros? Otro interrogante a tener en cuenta y no menor: ¿cuándo lleguen las elecciones generales, habrá también un importante incremento de la abstención como sucedió en Andalucía o, por el contrario, la asistencia a las urnas será elevada? De lo uno o lo otro dependerá mucho el resultado electoral. A veces nos olvidamos de dar la importancia que tiene a este doble factor que es fundamental: la participación y la abstención.

Y, por supuesto, habrá que estar muy atentos a lo que suceda hasta entonces. La primera cita a tener en cuenta es lo que pase hoy en Cataluña coincidiendo con la celebración en Barcelona de la reunión del Consejo de Ministros. ¿Ha sido acertada esta decisión de Pedro Sánchez y su equipo de asesores monclovitas encabezados por el todopoderoso Iván Redondo? Las relaciones para los meses futuros con el Gobierno de Cataluña van a depender mucho de lo que pase en esta jornada. Luego está lo de los presupuestos, que siempre se pueden prorrogar; la evolución de la situación económica, que no tira; el dinero que se necesita para las pensiones; el mantenimiento, o no, de los pactos con el resto de las fuerzas políticas que llevaron a Sánchez a La Moncloa, con los de Podemos enfadados. También de lo que pase con la formación del Gobierno en Andalucía, porque eso va a obligar a retratarse a PP, Ciudadanos y Vox, y cualquier decisión que tomen tendrá detractores entre los que apoyaron cada una de esas opciones. Esos son tan solo algunos de los elementos internos, por no mirar al exterior, con el Brexit a la vuelta de la esquina, que van a elevar la temperatura de este invierno.