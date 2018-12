Estaba yo el domingo tan tranquilo y relajado en el sofá. La tele y el móvil eran la pareja perfecta para acompañarme y, mientras enviaba "whatsapps" a mis amigos, de fondo veía el anuncio de una película que se estrena en breve: Aquaman. Por esas casualidades que tiene la vida, justo en ese momento, un amigo me envió los vídeos del chico que decidió darse unos baños tanto en La Alamedilla, como en la fuente de la Plaza de la Constitución. Ahí lo tuve claro, no había dudas, Aquaman existe.

El chico quiso postularse como candidato para representar a España en cualquier competición internacional, demostrando que es polifacético. En primer momento, concentrado en sus cualidades natatorias, puso de manifiesto su estilo y velocidad en el estanque de La Alamedilla. Recordaba a la exitosa Mireia Belmonte y nos hizo pensar en las futuras preseas que este atleta podría traer a nuestro país. Pero no quedó ahí su exhibición. Lejos de conformarse con eso, Aquaman cambió de piscina y nos enseñó en la fuentae de la Plaza de la Constitución sus dotes para la natación sincronizada. Cuentan que después de verle Ona Carbonell se está planteando su retirada para dejar paso a este fenómeno. Qué alarde, qué giros, qué estilo.

Pero todo el mundo sabe que los artistas son unos incomprendidos, y al pobre Aquaman lo quieren denunciar por delitos contra el medioambiente, por maltrato animal y contra el patrimonio. A ver, somos un poquito exagerados, vale que asustó a un pato para poder hacer su entrada al estanque, pero si nos ponemos así la mayoría de los niños deberían estar denunciados, que con el pan tiran a dar. Qué decir tiene de los padres que hacen aspavientos para que los patos no se acerquen demasiado a sus hijos.

Delito contra el medioambiente no sé, al chaval se le veía limpio. Es más quizá debería pasarle el ticket de la tintorería al Ayuntamiento por la dudosa limpieza del agua en la que se sumergió (estoy exagerando, lo sé). Y contra el patrimonio tampoco creo que hiciera daño alguno, dejó todo igual que se lo encontró. Quizá mojó un poco la acera, pero eso, que yo sepa, no es delito.

El problema que tuvo Aquaman fue que sus "amigos" se dedicaron a grabar sus baños para reírse de él. Sancionarle sí, pero no exageremos, pobre Aquaman.