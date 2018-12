Sólo somos personas

Justo cuando me disponía ayer a escribir estas líneas, sin saber muy bien de qué salvo que sería sobre el absurdo y la crueldad, suena en la radio mexicana que me acompaña el tema "Lady", de Kenny Rogers, como si quisiera ser un recuerdo de esa pobre chica que estos días protagoniza otra tragedia, otra herida en todos nosotros, otro desgarro familiar, y otros millones de porqués que se esfumarán sin respuestas una vez que las alimañas televisivas recojan sus focos y retiren sus sucios colmillos de nuestros cuellos, tan ávidos de miserias humanas€ Porque no olvidemos el espectáculo popular que ha convertido las tragedias en otro "reality". No lo olvidemos€

Pero lo que más me llama la atención -y me preocupa- es el grado de intoxicación que campa salvaje por ahí y cuyo máximo exponente son las llamadas "redes" sociales, en las que caben todas las barbaridades, todo el odio, todas las tonterías, y toda la ignorancia€ Qué tiempos los del anonimato, en los que todo estaba estructurado en una profesionalidad digna de confianza y, más importante, en una responsabilidad: el médico, el abogado, el periodista, el fontanero, el juez€ No, ahora todos (y todas, claro, no se me enfaden) somos jueces y parte, víctimas y verdugos, espectadores y estrellas€

Y así, un día tras otro, otra tragedia tras otra, nos vamos "concentrando" crimen tras crimen en señal de "repulsa", vamos gastando millones de minutos de silencio, vamos haciendo como que legislamos sobre la marcha, y sobre todo vamos echando horas y horas de televisión e Internet para que el Gran Tonto, el público, esté entretenido y ajeno al fuego neuronal que asola su cerebro.

Lo de menos es el problema, la violencia desatada en Occidente en general y la siembra del odio en España en particular, lo peligroso es que todos seamos presuntos culpables, unos por musulmanes, otros por cazadores, otros por ser hombres sin más, u otras por llevar un escote de vértigo (preciosa expresión, por cierto). La libertad que yo creí que disfrutaba se ha convertido en una cárcel llena de sospechosos. Lo nunca imaginado, la mitad del planeta enfrentado a la otra mitad, mujeres contra hombres€ Contra la esencia (la buena) del ser humano, el gusto y el deseo. En definitiva, del "MeToo" de Hollywood a la caza del heterosexual. Para qué exigir mejores leyes, mayores y más justos castigos (castigar es de fachas), protección e información, más inversión en educación, más seriedad política, si todo se reduce a una guerra declarada de la "nueva" mujer al hombre. Sólo somos personas, sin más género. Todos. Y todas.