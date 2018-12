Opiniones revisables

Tiene razón el padre de Marta del Castillo. "No eres más tonto porque no puedes", le dijo ayer a Pedro Sánchez en un tuit a cuenta de otra de esas afirmaciones presidenciales por las que el líder socialista será recordado por las próximas generaciones. ¿Qué dijo el Doctor Sánchez? Pues que la prisión permanente no hubiera evitado el asesinato de Laura Luelmo. Recordemos que lo dijo en sede parlamentaria, por si alguien tenía la duda de que se tratara de un lapsus de esos propios del regurgitar tras una comida indigesta por culpa del catering del Falcon. Lo dijo tal cual y Antonio del Castillo le leyó la cartilla: ¿Acaso los semáforos y los pasos de cebra evitan que siga habiendo atropellos? Y no es cuestión de quitarlos por ello. De lo que se trata, señor presidente, es de evitar que este criminal repugnante no tenga la oportunidad de volver a cometer un secuestro, violación y asesinato como el de Laura. A no ser que se rehabilite dentro de veinte o treinta años, si es que eso es posible en un personaje de su calaña.

En el caso de la prisión permanente revisable, la opinión del presidente Sánchez, como en él es costumbre, es tan revisable que tras considerarla inútil, tomó la precaución de anunciar que no intentará derogarla a la espera de que se pronuncie el Constitucional, no sea que los jueces le solventen la papeleta. Entre una y otra opinión, alguno de esos cientos de asesores pagados a precio de oro con el dinero de todos los españoles, debió de avisarle del peligro de pérdida de votos para su partido a cuenta del clamor a favor del endurecimiento de las penas para violadores y asesinos. Es lo que tiene ser presidente, que si metes la pata te avisan, sin necesidad de VAR.

En esta época de extremismos, Sánchez viaja aquejado de 'extrema tolerancia', tanto con los delincuentes sexuales como los de cuello blanco, o los de bufanda a franjas rojas y amarillas.

Las patochadas del presidente viajero comienzan a pasarle factura en esa imagen de chico para todo con la que llegó a la Moncloa, no solo en votos, como ya se demostró en Andalucía, sino en aceptación por parte de los ciudadanos, que lleva semanas a la baja, como confirmaba la encuesta de Metroscopia publicada ayer en este diario. La imagen del ocupa de la Moncloa cae y sube la de Casado y Ribera, aunque el PP aparece cada vez más hundido la expectativa de voto, por el 'mordisco' tremendo que le está propinando la formación de Santiago Abascal.

Todo este espectáculo, sumado a la bochornosa, ridícula y humillante minicumbre anunciada para hoy entre el Ejecutivo del Doctor Falcon y la Generalidad del Aspirante a Golpista, seguirá dando alas a la derecha, desde su parte central a la más extrema. Lo saben, lo sienten y lo sufren los barones socialistas ante la inminencia de las elecciones de mayo, pero por el momento no se atreven a levantar la voz y solo rezan en privado para que Sánchez pase a mejor vida política cuanto antes. Es una opinión que, según Metroscopia, comparten el 85% de los españoles, que o bien piden el relevo del PSOE en el Gobierno, o estiman que debe pactar con otras formaciones para poder gobernar sin estar atado a los golpistas y los neocomunistas como ahora.

Ese sondeo, realizado hace solo una semana, ratificaba el puzle en que se ha convertido la política española tras el declive del bipartidismo, el auge de las nuevas formaciones y, de manera más reciente, la irrupción de la extrema derecha. Tendremos que irnos acostumbrando a un nuevo 'palabro': el pentapartidismo. Cinco siglas luchando a brazo partido por cada voto en las municipales, autonómicas, europeas y generales. Cinco candidatos tentados por alianzas, pactos y repartos. Múltiples combinaciones que van desde el grupo de los zombis (la coalición de socialistas, podemitas y nacionalistas/golpistas que ahora gobierna España), a un acuerdo a la andaluza con socialistas y naranjitos, al muy deseado pero en la práctica imposible bloque constitucionalista (del PSOE al PP pasando por Ciudadanos), hasta el matrimonio del centro-derecha, con o sin los populistas de Vox. Consistorios y autonomías serán sometidos a lo que se conoce como 'geometría variable', que ya inventó Rodríguez Zapatero para hacerse aprobar leyes en el Congreso apoyándose un día en un ala y al día siguiente en la contraria, pero sin un pivote como entonces era el PSOE con mayoría relativa.

Lo que no podemos saber ahora es si estamos ante un pentapartidismo revisable, si alguno de los contendientes será engullido por el viento de la historia, o si aparecerán otros actores. Como nosotros no tenemos 600 asesores...