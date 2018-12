El nuevo hospital

Tres alcaldes en el Casino. Dos que lo fueron, Alfonso Fernández Mañueco y Jesús Málaga. Y otro que lo es en funciones, Carlos García Carbayo, que quizá deje de serlo en breve porque en el próximo pleno municipal se decide, precisamente, eso. Si lo es de hecho y derecho o si vuelve a ser concejal porque haya aparecido otro en escena. Se habla de José Luis Mateos, socialista, como candidato en ese pleno, que promete emociones muy fuertes. Todos estaban en la presentación el lunes del libro de Jesús Málaga sobre la vida cotidiana de los salmantinos de entonces, que también vivieron sus momentos entretenidos con alcaldes que iban y venían. Las cosas municipales siempre han dado lugar a muchos líos y no iban a ser una excepción estos tiempos. Hasta este momento, Ganemos no ha presentado candidato a alcalde para el próximo pleno ni tampoco Ciudadanos. Alejandro González, que es el líder de estos, ha dicho que los de Ganemos le llamaron para el pleno del alcalde y pasaron del encuentro. Como ve, un follón que anima estos últimos días del universitario 2018, que parece que oficialmente quedó cerrado ayer con el desayuno del Rector, Ricardo Rivero con la prensa. Vale que habrá actuaciones que lleguen al año que viene, pero no serán lo mismo. Dicho de forma clara, el 2018 es historia. El VIII Centenario queda para los libros y los periódicos y que un Málaga del siglo XXII haga una crónica sobre la vida cotidiana de los salmantinos de este tiempo. ¿Cómo vivimos los salmantinos el VIII Centenario? Habrá que ir preguntando a todos y cada uno de ellos.

El caso es que apurando el 2018 voy mirando el calendario de aniversarios para el año que viene. Veinte años de la muerte de Gonzalo Torrente Ballester. Setenta y cinco de la Dominicana y de Ciudad Rodrigo como conjunto histórico artístico, de momento. Y ya sabemos que ese año se recibirá la obra del nuevo hospital y habrá que irlo equipando y haciéndose con él para su inauguración. Me han dicho que se preparan visitas guiadas y me parece bien. Aunque yo me apuntaría también a una despedida sonada del viejo Hospital por tantos años de buen servicio y las horas que hemos echado en él. Hay quien ha nacido bajo su techo, y más de uno varias veces gracias al personal, y quien se ha perdido y pasado varios días rondando perdido por los pasillos buscando una consulta. Muchos recordarán cuando se podía fumar con toda tranquilidad en el centro y se exigían pases para poder acceder a una habitación de ingreso. Espero que las nuevas habitaciones tengan en la ventana una repisa para dejar las botellas de agua al fresco. Todos deberíamos tener en casa un cachito de hospital de recuerdo. Los salmantinos del libro de Jesús Málaga no tuvieron Clínico ni Ambulatorio. Eran tiempos de clínicas y hospitales de beneficencia, con tasas de mortalidad que espantaban.

Sigue la Navidad Polifónica en Fonseca y mañana en la Catedral Vieja, donde actúa el Coro Francisco de Salinas, que es uno de los clásicos, de los de toda la vida. Este año cuenta con la orquesta del Casino y el programa promete. Un concierto para disfrutar después de visitar cualquiera de los mil y un belenes que ya pueden verse en Salamanca. Belenes de verdad y no como el que han montado por ahí algunos políticamente correctos.