En esta procelosa vida estamos obligados a creer en algo, sí o sí, no hay otra opción que no sea ésta. Se puede elegir en qué creer y en qué no creer, elección que a veces no es fácil, pero siempre tratando de no caer en la ceguera, ya que tener fe ciega en algo tiene sus riesgos, tanto como poner la mano en el fuego por alguien, porque puede acabar con la mano hecha un churrasco. Yo solo tengo fe ciega en aquello que está fuera del alcance de los hombres, entre los que naturalmente me incluyo, porque por tantos motivos nos equivocamos tantas veces que somos de poco fiar.

A qué viene esto a cuento, se preguntarán, pues a cuento de la actualidad que nos sirven a diario quienes se toman la molestia de hacerlo, pensando siempre en ellos y sólo a veces en los demás, porque nuestro derecho tenemos a saber qué ocurre, dónde, por qué y por quiénes, para así conocer el percal, formarnos una opinión y actuar en consecuencia.

Estamos a merced de la voluntad de otros, que piensan y actúan -dicen- por nuestro interés y en los que por lógica habría que tener fe ciega en ellos por lo que hacen por nosotros, al fin y al cabo en sus manos nos encontramos; ya solo por eso deberíamos confiar en ellos si no fuera por las razones que les estimulan y que por lo general nada tienen que ver con nuestro interés. El vergonzoso espectáculo que Ciudadanos está dando en Andalucía por el poder, es una prueba de ello. La política es lo que es y quienes a ella se dedican son lo que son y van a lo que van, que es a lo suyo. Lo de los demás, que espere sine díe.

Qué puedo contarles que no sepan de esta actualidad y de quienes la hacen posible, día tras día, haciéndola suya y de nadie más. ¿Hay alguien que ponga la mano en el fuego por alguno de ellos? Como hay gente para todo, seguro que alguien habrá, no les quepa duda.

Quien no los conozca que los compre, sin embargo, comprándolos llevamos cada cuatro años desde hace casi ocho lustros. Por si fuesen pocos, aparece en escena el que faltaba, Zeta Pe, dando su opinión como respuesta a las preguntas que en una entrevista le hizo Lucía Méndez, publicada el pasado domingo en El Mundo y que no tiene desperdicio. La periodista le preguntó de las elecciones andaluzas, de la memoria histórica, de la unidad de España, de Franco, de la Constitución, del PSOE, de Vox, del independentismo, del 155€, y tuvo respuesta para todo. Este prodigio de la insensatez sublime y de la idiocia ("bobo solemne" le llamó Rajoy, definición brillante que ha quedado para la historia que tratan de borrar de la memoria) dijo de los Quimtorra y demás patulea separatista catalana: "No son golpistas -y añadió-, yo animo a Sánchez a seguir con el diálogo". Leído lo dicho capaz es de poner la mano en el fuego sin titubear por todos ellos. El flaco favor que le ha hecho a Sánchez es inmenso, tanto como el que Sánchez se viene haciendo a sí mismo, ya que con intervenciones así cada palabra que suelta es una indicación hacia el buen camino a seguir, por mucho que se afane la Escuela de Gobierno del PSOE, que con el profesorado que ha traído a dar lecciones durante este estos días pasados en el Fonseca lo ponen a huevo.

Unos dicen y no hacen, otros hacen y no dicen, sin que nada ni nadie se aclare. Las encuestas son un mareo que lo reflejan. Con lo fácil que lo tienen, qué difícil lo hacen y se lo ponen. Pues ni fe ciega ni la mano en el fuego. Ya dije antes que solo tengo fe ciega en aquello que está fuera del alcance de los hombres, entre los que me incluyo. A mí, la fe, no me la da ni me la quita el Papa, tampoco la Conferencia Episcopal en general ni ninguno de sus monseñores en particular, ni el clero indígena de Cataluña, ni los curas pederastas, ni los no curas... Mientras haya un misionero, uno solo, dando ejemplo, o sea, dándolo todo por lo que cree [y creo] y está consagrado, que se quite esta gente. Soy persona de poca pero suficiente fe, aunque con mil ojos siempre abiertos para no perderla. Con que ya me dirán qué fe puedo tener en estos que nos montan la actualidad a su capricho un día y otro.

"Aunque sólo sea por no darle gusto a la derecha, Sánchez no convocará elecciones", lo dijo el ministro Ábalos casi a la vez que Sánchez anunciaba elecciones si no hay Presupuestos. Leído ésto, ¿por quién pondrían la mano en el fuego? Yo no me arriesgaría por nadie, además, quemarse es muy doloroso.