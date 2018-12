Hace unos días, en una de sus habituales ruedas de prensa, no sé si pre o post partido, el entrenador Pep Guardiola poniéndose tan estupendo, pedante y didáctico como acostumbra e intentando dejar bien claro que él no es racista en contra de las opiniones vertidas por varios de los ex futbolistas de color que militaron a sus órdenes, nos contaba lo siguiente: "Mis hijos van a la escuela con gente de todo el mundo: gente india, gente negra, y gente normal".

Ojo al curioso discurso del distinguido entrenador con cierta fama de ilustrado filósofo porque en un instante, terminó colocando en la categoría de gente "anormal" a la gente india y a la gente negra, puesto que no le caben exactamente dentro de lo que él considera gente normal, una categoría en la que sí parece que podrían considerarse de pleno derecho sus queridos vástagos. Al fin y al cabo, qué gente más normal puede haber en el mundo que los hijos con un papá que gana un sueldo de veintitrés millones de euros libres de impuestos por temporada y un trabajo cuyas mayores de cotas de estrés y ansiedad pueden sobrevenirle tras perder un partido de fútbol con el Manchester United de José Mourinho.

En esa misma rueda de prensa, unos segundos antes, Guardiola también había afirmado muy categóricamente: "El racismo está en todas partes y tenemos que luchar cada día contra él". Efectivamente, en esto sí que lleva toda la razón. A poco que nos descuidemos, el racismo se nos puede colar como una traviesa lagartija por cualquier rendija del organismo y escapársenos sin querer por la boca cualquier día en alguna de nuestras declaraciones públicas.

Pero ¿es verdaderamente racista Guardiola? Personalmente creo que no. Lo que sí sería conveniente es que todo este tipo de personajes acostumbrados a darnos en los prolegómenos o al final del partido de la jornada unas cuantas lecciones de racismo o democracia (recordemos sus habituales declaraciones sobre el país opresor que somete a su república independiente catalana), es que se trabajasen un poco más la materia extrafutbolística, no sea que al final todo el mundo terminemos creyendo que, efectivamente, el conferenciante más que parecer lo que no es, en realidad lo es con todas y cada una de sus letras.