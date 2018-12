¿Y qué dice Tudanca?

Supongo que a Luis Tudanca le organizaron la escuela de Gobierno del PSOE, celebrada el fin de semana en Salamanca, para que aprendiera algo en la ciudad universitaria por excelencia, porque el líder del PSOE tiene mucho que aprender de Gobierno ya que hasta ahora, y que se sepa, no ha gobernado absolutamente nada. No ha sido ni concejal de su pueblo, que es la verdadera escuela para el que aspira a llevar las riendas de esta Comunidad.

El acto organizado para mayor gloria del candidato socialista a la Presidencia de la Junta tuvo una notable ausencia: la del número tres del PSOE nacional y ministro de Fomento, que al mediodía del viernes se cayó del cartel sin que se sepa el motivo por el que renunció a viajar a Salamanca para apoyar a su compañero.

José Luis Ábalos no vino y tal vez les haya hecho un favor a los socialistas de esta tierra en general y a Luis Tudanca en particular. Cuando escuché el domingo a Ábalos en un acto del PSOE utilizando ese lenguaje trasnochado, propio de Podemos, pesé en el gran favor que les había hecho ausentándose del acto de Salamanca.

La mano derecha de Sánchez hizo ayer un flaco favor a los "barones" socialistas al llamar casposos a los que defienden la caza y los toros. Si no tenían poco con las atrevidas y provocadoras insinuaciones de la ministra de Transición Energética, que pretende prohibir las dos actividades, va Ábalos y mete la puya hasta el fondo insultándonos a todos, porque este señor no solo ha arremetido contra los que van a las plazas o los que cogen una escopeta para tirar a dos perdices o conejos los domingos de temporada. El ministro nos insulta también a los que no practicamos ni una cosa ni la otra, pero defendemos y respetamos la libertad y los gustos de los demás. A los que entendemos que es una actividad económica que mueve millones de euros y genera miles de puestos de trabajo.

Ataques a la libertad, como el de la ministra Teresa Ribera o insultos antiguos y sectarios como los de José Luis Ábalos, ahuyentan de las urnas a los cientos de votantes socialistas que tienen la mala fortuna de ser cazadores, aficionados a los toros o tienen un negocio relacionado con estos dos sectores. Pero también fomentan el voto a partidos que defienden sin ambages y con valentía la fiesta de los toros, la caza o ambas cosas a la vez.

Nadie pide que haya un pensamiento único, lo único que reclamamos es que nos dejen elegir a los demás, que respeten nuestros gustos, nuestras aficiones e, incluso si no es mucho pedir, nuestra religión.

Los barones hasta el momento habían aplaudido primero la llegada de uno de los suyos a La Moncloa aunque fuera de la peor forma posible, después lo han estado sufriendo en silencio para no perjudicar al partido o restar el tirón electoral que da estar en el Gobierno. Pero ahora empiezan a rebelarse contra los desmanes, ocurrencias y despropósitos de Pedro Sánchez y su variopinto y singular Consejo de Ministros.

He escuchado a Page, que por cierto gobierna gracias a los votos de Podemos. También ha alzado la voz Fernández Vara porque Extremadura vive mucho de la actividad cinegética. Y es que la cercanía de las elecciones les obliga a distanciarse de las fechorías "sachistas" si no quiere sufrir el mismo varapalo que su compañera Susana. Cierto es que lo hacen con menos ímpetu del que deberían para no recibir de los electores la patada en sálvense las partes que deberían propinarle al presidente del Gobierno. Pero es cierto que el silencio también es un síntoma de aprobación y de complicidad.

A Luis Tudanca, a José Luis Mateos y al resto de socialistas que el próximo mes de mayo tendrán que pasar por las urnas, la ausencia del número tres del PSOE ha sido prodigiosa. Yo diría más, todos los candidato están tardando en distanciarse de las palabras de la titular de Transición Energética y del ministro de Fomento, porque cuanto más tarden en hacerlo más se alejarán de quienes tienen que depositar el voto el próximo mes de mayo.