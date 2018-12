Hace unos días un amigo y compañero de Proyecto Hombre de Asturias, me enviaba la noticia que aparecía en la Opinión-El Correo de Zamora. Llamaba la atención el titular de la misma, hacía alusión a un pueblo zamorano en el que, desde el Ayuntamiento, se planteaba la captura de todos los gatos 'sin papeles' que deambulen por dicha localidad. Yo no sé si hay allí muchos felinos sin papeles, ahora bien lo que tengo cada día más claro es que muchas veces los humanos perdemos los papeles o lo que es peor, como los gatos del pueblo zamorano, nos quedamos sin papeles. No quiero pensar que los felinos indocumentados acaben de muerte ignominiosa. Me consta que a estas alturas ya se han equiparado y, en muchos lugares ya han superado, los derechos de los animales a los derechos humanos. Algo que se mire por donde se mire deja claro que hemos perdido los papeles. Sí a los derechos de los animales, pero no a los humanos sin derechos. De lo contrario el futuro de la humanidad tiene las patas muy cortas y el recorrido muy escaso.

Estamos en el 70 aniversario de la Proclamación de los Derechos Humanos, derechos que, muchas veces, no han pasado de ser una declaración de buenas intenciones. Derechos que, muchas veces, se han convertido en simples papeles. Derechos que, muchas veces, se han vuelto ilegibles por las lágrimas producidas por el dolor del maltrato. Derechos que, muchas veces, se han perdido en el fondo del mar con los cadáveres de aquellos cuya patera no alcanzó la orilla de la tierra prometida. Derechos que, muchos no conocieron y otros no conocerán, porque se les privó o se les privará del derecho a nacer. Derechos que, muchas veces, se borraron como la sonrisa de aquellos que siendo niños sufrieron la caricia libidinosa, viciosa y perniciosa de quien no tenía el conocimiento suficiente para respetar la inocencia sagrada de los más pequeños. Derechos que, muchas veces, se tuercen y se retuercen en función de intereses poco o nada humanos. Derechos que, muchas veces, pisoteamos alegremente y hasta inconscientemente, ajenos al daño que puede acarrear a propios y extraños. Derechos que, muchas veces€ añádase lo que cada uno considere oportuno. Se sorprenderá descubriendo hasta donde podemos llegar los humanos para ser inhumanos, se sorprenderá del nivel de deshumanización de nuestro mundo. Ahora bien, tomará conciencia de lo que nos queda por hacer y podemos hacer más allá de los papeles. Es cuestión de escuchar los latidos del propio corazón y los del corazón de quien camina a nuestro lado. Muchos lo intentamos y a veces lo logramos, es ahí cuando los papeles cobran vida. Es ahí, donde los derechos humanos se hacen realidad, se hacen humanidad. Apelo al artículo 1 y a los 29 restantes de la Declaración Universal. Animémonos, no perdamos los papeles, no perdamos la vida. Feliz Navidad.