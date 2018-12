Lo cotidiano

Al tiempo que viejos automóviles enfilaban la residencia de las Hermanitas de los Pobres con su aguinaldo, los peperos salmantinos iban llegando al salón del Alameda Palace para celebrar su comida navideña. El "Alameda" ha sido escenario de noches memorables del PP, como antes lo fue el Gran Hotel, que en gloria esté, así que era el marco adecuado para despedir a Alfonso Fernández Mañueco. Un cartel con su cara presidió la comida en la que hubo una arenga de Javier Iglesias a los afiliados para seguir acompañándole en su campaña hacia la presidencia de la Junta. A esas alturas, todo el mundo esperaba alguna pista del sucesor, pero la incógnita siguió en el aire. Al menos para quienes pensaron que el cariño y apoyo que pidió Mañueco para Carlos García Carbayo se refería hasta el final de la legislatura. Los que entendieron en el mensaje que Carbayo sería candidato salieron con las ideas muy claras. Fue una comida con rostros muy conocidos, como el de Josefa García Cirac, consejera de Cultura y los de otros que llegaron de otro tiempo, como Javier Cascante, tantos años alcalde de Santa Marta, o Mario Carreto, que en su día conocía como nadie la fontanería de la Diputación, por ejemplo.

Antes del almuerzo, los viejos automóviles, desafiando a la lluvia, volvieron a tomar la calle poniendo en evidencia que el tiempo pasa para todos. Pasarles revista cuando aparcan en la Plaza Mayor es un ejercicio de memoria de tiempos pasados y un ajuste de cuentas con la propia vida. Algunos de ellos venían de principios del siglo pasado, a donde ha ido a buscar la vida cotidiana de los salmantinos Jesús Málaga para hacer con ella un libro que se presenta esta tarde. Esa vida cotidiana que los periódicos recogen y los investigadores del futuro escrutan e interpretan. Parte de esa vida salmantina la recogieron Guzmán Gombau, Sánchez Rojas, Domínguez Berrueta, entre otros cronistas, y sobre todo Carlos Gutiérrez de Ceballos, cuyo librillo "Salamanca a finales del siglo XIX" es una delicatessen. Dice en él que "la Salamanca del último cuarto de siglo decimonónico tiene para nosotros el encanto de un cuento escuchado en la niñez€" Esto lo escribió en 1951. Y no, no tenía nada de idílica aquella Salamanca en la que aún humeaban los restos de la Guerra de la Independencia, carecía de agua corriente y luz en gran medida, los barros estaban a la orden del día, la gente se moría de rabia, gripe o del dichoso cólico miserere, no se sabía leer ni escribir, y se pasaba hambre. Imagine qué vida cotidiana. Las primeras décadas del siglo XX fueron mejores, pero tampoco para tirar cohetes, y cuando parecía que las cosas podían mejorar llegó el golpe del 36. Tuvo Salamanca en esos años sus momentos, no digo que no, pero en general casi todo era en blanco y negro. Y a veces solo negro.

Lo del aguinaldo a los guardias, que inspira la cita navideña de los locos por los viejos coches, vino después, a principios de los sesenta, quizá. En mi infancia recuerdo como algo cotidiano el altillo en el que se subía el guardia a dirigir el tráfico rodeado de aguinaldos, botellas de anís, turrón, algún chorizo estas fechas navideñas.

Las crónicas dirán que lo habitual en esta semana era ir a escuchar a los coros (comienza la Navidad Polifónica), admirar el regalo luminoso de la Plaza Mayor y realizar las últimas compras (por ahora) de la Navidad. Nochebuena está al caer.