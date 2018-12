El banquete

No sé cuando escribí en estas mismas páginas Gaceta que todos los políticos tienen muertos en el armario para sacarlos a pasear cuando les hacen falta y pegar un buen susto a sus contrarios. Mayo del diecinueve está ahí, a la vuelta de la esquina, y ya se están desembalsamando los muertos o, incluso, intentando hacerse con otros nuevos para, llegado el caso, dar un buen golpe de efecto y cambiar el resultado electoral.

A pesar de que el tiempo de Navidad siempre parece dar una tregua, tengo la impresión de que, tal y como están las cosas, este año los dientes van a afilarse para algo más que hincarlos en el pavo. Son muchos los partidos invitados al banquete del poder y nadie está dispuesto a quedarse sin cacho. Miedo me da lo que podamos llegar a ver. La política actual ha desatado hambres gigantescas e insaciables, y se es capaz de todo con tal de dar mordisco y hacer tajada fresca al contrincante. Las antropofagias entre los políticos ya comienzan a ser como las de la Literatura, y algunos casos conocidos servirían para escribir un entretenido guión. Aunque el lenguaje sería más chusco y nunca llegaría a la lírica de García Lorca: Me buscas como cuando te quieres comer una paloma –le dijo Yerma a su esposo antes de estrangularle. Las dentelladas de un hombre a otro hombre vienen de lejos. Séneca, que año arriba o abajo nació casi a la par que Cristo, escribió una obra donde un hermano enfrentado a otro por el trono de Micenas, le cocina a sus hijos y se los sirve en el plato para que este se los coma sin saberlo. Pero esto solo son ejemplos para poder comprender las amoralidades a las que estamos llegando. Yo quiero políticos que hagan política y no políticos que tengan en sus rituales prácticas de canibalismo. ¡Qué ricos están los muertos! –dicen muchos advenedizos tras el festín relamiéndose y tocándose con prosopopeya la barriga. Menos mal que en los que yo creo y algunos pocos más estarán en su casita, tranquilamente y en familia, celebrando la Navidad.