Soy animalista. No tengo ni la más mínima duda. Adoro los animales y disfruto mientras los veo en libertad. No me gustan los zoos ni los delfinarios. Prefiero que estén en su hábitat. Aborrezco el maltrato gratuito para contentar a unos cuantos turistas. Por eso rechazo los dantescos espectáculos con elefantes en Tailandia o la dañina práctica de alimentar a ballenas cambiando su recorrido para que puedan ser avistadas desde un barco. Soy animalista porque me encanta ver el toro en la dehesa. Y eso es posible porque existe un arte llamado toreo. Soy animalista porque considero fundamental mantener el equilibrio en los ecosistemas, garantizar la supervivencia de algunas especies y limitar las sobrepoblaciones. Por eso defiendo el papel fundamental que juega la caza. Soy animalista porque me fascina comer carne y me vanaglorio de ello. Porque hay animales domésticos que están a nuestro servicio. Para alimentarnos, para acompañarnos o para ayudarnos en determinadas tareas. Son especies que jamás de los jamases pueden estar al mismo nivel que el ser humano. Eso es ser animalista.

Sólo el más profundo analfabetismo. La más sangrante desinformación. La más insultante mala leche puede determinar que animalismo es tratar al animal como a un igual. Considerar que el toreo es maltrato. Asegurar que la caza es poco menos que un crimen. Arrinconar a los carnívoros porque disfrutamos del chuletón de una vaca que nació y se crió simplemente para eso. Estos engendros que presumen de su ignorancia supina no son animalistas. Son unos peligrosos insensatos. Son los telepredicadores del siglo XXI que se dedican a engañar y a estafar. A aprovecharse de aquellos que no han visto en su vida a un toro en el campo o lo más cerca que han tenido a un cerdo es en la foto del blíster de jamón Elpozo.

El animalismo mal entendido es sinónimo de fascismo. De imposición. De prohibición. De ataque a la libertad. De que unos cuantos pirados marquen los hábitos y costumbres de la mayoría. De querer trasladar al resto de los mortales sus enfermizos gustos alimenticios. Es lo que se conoce como el peligroso 'lobby vegano'. Una secta destructiva que pretende sustituir las proteínas y vitaminas de la carne, el pescado y los huevos por complementos químicos. ¡Nos hemos vuelto locos! Quieren que desechemos lo que nos brinda la naturaleza y lo busquemos en un laboratorio. ¡Váyanse a esparragar!

La gente normal tiene que levantar la voz ante semejante escalada de estupidez. Porque estos mensajes ya no sólo vienen de un partido que debería ser ilegal como el PACMA. Y de los payasos que se pintan de rojo y se tiran al suelo delante de una plaza de toros. También vienen desde el mismísimo Gobierno de España. Desde la mismísima ministra para la Transición Ecológica. La incultura mata, y en el caso de Teresa Ribera tenemos un ejemplo palmario. Decir alegremente y de forma pueril y reduccionista que los toros y la caza se deberían prohibir es motivo más que suficiente como para ser destituida de forma fulminante. Es una irresponsabilidad fruto del desconocimiento. Porque no sólo hablamos de la actividad económica que generan. Hablamos de su importancia vital para el mantenimiento de un ecosistema. Seguramente la señora Ribera no tenga ni pajolera idea de la peste porcina africana. Ni de cómo la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha aconsejado implementar la caza intensiva de jabalíes para evitar la propagación de esta grave enfermedad. No lo sabe porque prefiere apuntarse a la moda de lo políticamente correcto.

Curiosamente la tolerancia, el respeto, el diálogo y la sensatez están presentes en el lado "oscuro". En los auténticos animalistas. Se pudo comprobar en la serie de reportajes que Frank Cuesta hizo sobre la tauromaquia. Su mente abierta fue capaz de descubrir las maravillas de un arte que no sólo es cultura, también es defensa de un animal simbólico y de un ecosistema único. El animalario fascista retrató su intolerancia. Por eso es hora de desenmascararlo, desacredítalo y combatirlo a sangre y fuego.