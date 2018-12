Yo te trato bien y tú no me das guerra

Esta semana regresé al Palacio de los Águila, que sigue atrayendo visitantes a sus exposiciones y dependencias –más ochenta mil ha dicho el alcalde de Ciudad Rodrigo, Juan Tomás Muñoz—abiertas alrededor de su maravilloso patio. Acoge estos días el caserón mirobrigense a gente como Mariscal, Manolo Blahnik, Úrculo, Ibarrola, Brossa, Eduardo Arroyo o Saura, que no es fácil verlos juntos, y a otros más cercanos, que son de casa, como Aníbal Núñez, Nicolás Gless, Andrés Alén, Sierra Puparelli, José María Benéitez o Abraido del Rey entre otros (Seoane, Cardells, Calogar, Zuleta, Gomila, Cubino€). Artistas que en algún momento hicieron arte pop o presuntamente pop y ha reunido para la ocasión Miguel Figuerola, director del Museo del Comercio. En la inauguración, además de concejales y vecinos, estuvieron Rogelio Ingelmo, bibliófilo, y Rosa Lorenzo, enciclopedia de tradiciones salmantinas. Ni que decir tiene, que si pasa por Ciudad Rodrigo y quiere refrescar sus ojos, su memoria y en general su mente, visite la exposición.

Con Ingelmo y Lorenzo coincidí en el Liceo en la presentación de la primera novela de Isabel Bernardo, GTB 2.0, que ha elegido a la gastronomía como asunto principal, que es una cuestión que conoce. Isabel, Sisi, igual hace literatura de la gastronomía que gastronomía de la literatura. Fue una presentación llena de elogios por parte del concejal de Cultura, Julio López, a quien conoce bien, entre otras cosas porque la sucedió en la concejalía de Cultura. Bernardo llenó el Liceo de amigos, familiares y admiradores. Me gustó ver de nuevo a Guillermo Marín, Juan José (torero), Mari Carmen Cobaleda y Guadalupe Martín, esposa e hija de Santiago Martín, El Viti, respectivamente, Alberto Estella, Pedro Méndez y otra querida gente del Casino, Ferreira Cunquero, Alén o a Pedro Díaz (¡viva el presidente!) y María Jesús Mancho, presidenta del Centro de Estudios Salmantinos (¡viva la presidenta!), que esta semana tiene ajetreo con la presentación del tomo de Jesús Málaga sobre la vida cotidiana de Salamanca a finales del XIX y principios del XX, y el homenaje a Julián Álvarez Villar, don Julián. Me gustó de Isabel Bernardo esa imagen que trasmitió de estar frente a su personaje, a solas en el salón, quizás de noche, dejando las cosas claras: yo te trato bien y tú no me das guerra. Ese personaje podría parecerse mucho a Jes Martin´s que puso un fantástico broche a la presentación.

Con esa idea de yo te trato bien y tu no me das guerra, me planté en Fonseca en una reunión de socialistas de Castilla y León con Luis Tudanca al frente. Saludé a Demetrio Madrid y volví a reencontrarme con Elena Diego, actualmente en el Ministerio de Sanidad, antes del desembarco de ministros. Se esperaba a tres, pero vinieron dos: la de Educación, Isabel Celaá, que se encontró de nuevo con su amigo Miguel Ángel Quintanilla, y tuvo a su lado a Enrique Cabero y Fernando Pablos; y la de Sanidad, María Luisa Carcedo, que le envió un viaje al consejero regional del ramo que fue fino. Tenía al lado la ministra a nuestra María García, por si al consejero se le ocurría decir algo. Mi conclusión después de horas de seguimiento del encuentro es que ya estamos en campaña, así que haga acopio de tila.

Entre col y col me presenté en el CAEM para ver a Bárbara Hendricks. Hizo un concierto emocionante y reivindicativo de derechos humanos ayer, hoy y mañana. Ella, Rozalén y los coros de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Pontificia, Francisco de Vitoria, abrieron ayer la Navidad Polifónica. Hendricks tuvo el detalle de al finalizar el concierto salir al hall a firmar discos. Un detallazo.