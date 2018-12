La idílica república

Me refiero a la catalana in pectore, claro. A esa idílica república a la que se le puede aplicar la sentencia de Jacques Derrida: un pasado que nunca ha sido presente y que nunca lo será. Es decir, una ilusión retrospectiva carente de realidades institucionales presentes o futuras. Porque, por extraño que parezca, lo que nunca se tuvo es lo que más echan en falta los nacionalismos arriscados, como el catalán. La mayor aspiración de estos republicanos airados es abolir la monarquía y proclamar su nuevo estado independiente. Por medios pacíficos, a poder ser. O como en los Balcanes, si se tercia.

Ciertamente, en otros países y en otras épocas la eliminación de los monarcas respectivos fue más bien cruenta y traumática. Y si no, que se lo pregunten a los ingleses cuando decidieron rebanarle el pescuezo a Carlos I allá por el año 1649. O a los franceses en 1793, con la ejecución de Luis XVI. Hay una pequeña diferencia, no obstante, entre los primeros y los segundos en cuanto a la dimensión temporal del republicanismo así instaurado. Transitorio en el caso británico; permanente en el francés. Puede que eso explique el dicho de que los ingleses evolucionan, mientras que los franceses revolucionan. Acaso se encuentre todavía ahí el germen de las violentas movilizaciones de los chalecos amarillos que terminaron por poner de rodillas al gobierno de Macron.

Hace algún tiempo aparecieron en las marquesinas de Barcelona reclamos publicitarios con el garabato amarillo puesto a modo de soga y la leyenda: "Si vivim, vivim per trepitjar els caps dels reis", trayendo a colación una frase tomada de la obra de Shakespeare sobre Enrique IV. Una traducción del original inglés tan falsa como los pretendidos argumentos republicanos, ya que en el texto shakespeariano no aparece para nada la palabra "cabezas". Me temo que algún intelectual medianamente ilustrado sacará pronto otra sentencia que sirva para los mismos fines publicitarios en pro de la gran empresa independentista: "Son bellas las armas cuando se alzan por una causa justa". También del mismo autor y de la misma pieza teatral, porque Shakespeare da para todo. Y ni no, se adapta. Ahí están, por ejemplo, las alusiones de Torra y sus secuaces a la guerra de Eslovenia. Desafortunada comparanza.

Sigan, pues, los delirios colectivos en pos de esa idílica república burguesa, manantial de gozo, felicidad y complacencia, surcada por un incesante fluir de ríos de leche y miel. Una idea de república sustentada en el más abyecto y excluyente nacionalismo, última cueva de un tribalismo en el que reinan chiflados, chalados y mediocres. Un nacionalismo exacerbado, inasible desde el punto de vista de la lógica, impreciso desde el punto de vista taxonómico, e incoherente desde la perspectiva del sentido común.