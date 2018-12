Gobierno Sánchez, segunda era

Hemos entrado en una nueva era del esperpéntico Gobierno de Pedro Sánchez. Superada la muy aplaudida temporada en la que solo acertaba cuando corregía sus múltiples errores, acabamos de inaugurar el periodo en el que el Doctor Pedro se dedica a enmendar sus propias correcciones para reincidir en el error original de forma clamorosa, rompiendo con el dicho de que un político es el único animal que no tropieza dos veces en la misma piedra.

Tras el espectáculo del pasado fin de semana con Cataluña colapsada por las juventudes hitlerianas de los Comités de Defensa de la República, el presidente del Ejecutivo había dado un giro a su política de besos y abrazos a los golpistas y sacaba por fin el bastón de dar palos, harto de no obtener resultado alguno tras convidar a Torra a un carretón de zanahorias. Se atisbaba en el horizonte incluso la segunda edición, corregida y aumentada, de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y estaba a punto de caer la intervención de los Mossos, convertidos en estatuas de sal mientras los catalanes sufrían las iras de los cachorros de Puigdemont.

El anuncio de la celebración de una reunión del Consejo de Ministros el próximo viernes 21 en Barcelona se presentaba como la oportunidad de oro para lanzar un mensaje de contundencia a los empecinados en romper la convivencia en Cataluña y en llevar a esa Comunidad a toda España al caos, y meterle el miedo en el cuerpo a los compañeros de Torra, que por supuesto han considerado una agresión la presencia del Gobierno de la nación en territorio rebelde.

Era una ocasión pintiparada, y además tenía y tiene Sánchez el apoyo incondicional, o más bien la exigencia perentoria, de Pablo Casado y Albert Rivera, para recuperar el control de la Generalidad ahora en manos de los secesionistas. De Pablo Iglesias no, porque el de Podemos ha conquistado ya el cielo, donde ha descubierto que el paraíso tenía piscina y costaba 600.000 euros. El de la coleta disfruta mucho y no está para intervenciones.

Con el apoyo de los partidos constitucionalistas y el clamor de la calle exigiendo poner freno a la deriva independentistas, Sánchez ha decidido ahora dar otro volantazo. Porque el asunto, el objetivo del presidente del Gobierno, no va de salvar a Cataluña y a España, sino de mantener a flote su reinado, perdón, presidencia.

Así que volvemos a la casilla de salida e iniciamos la segunda versión de la fabulosa 'operación diálogo', que como todo el mundo sabe, ha venido obteniendo frutos milagrosos desde que el Doctor la puso en marcha nada más dormir la primera noche en la Moncloa.

Como todas las segundas partes, esta no tiene visos de ser nada buena. Porque si antes había dudas, ahora ya no existe motivo ni explicación para darle semejante bombona de oxígeno a Torra y sus secuaces, ni se conoce el objetivo y objeto del encuentro, porque ¿de qué van a negociar? ¿de cómo aplican los golpistas la hoja de ruta que lleva a la ruptura de España? ¿de cuándo y cómo va ser indultados y liberados los presuntos rebeldes cómodamente instalados en la cárcel de Brians? ¿del menú de los presos? ¿de unas barritas de turrón a cambio del voto de los nacionalistas a los presupuestos del Estado para 2019?

Porque de eso se trata, de estirar la goma para ver si existe la más mínima posibilidad de que, poniendo en almoneda la unidad de España, los antiespañoles de Cataluña y País Vasco le concedan unos meses más a Sánchez con su voto en el Congreso, a cambio de prebendas contantes y sonantes, públicas y secretas. Ya la última ocurrencia ha sido ofrecerle al Puigdemont, a través de su paje Torra, la aprobación de un nuevo Estatut, como si esa golosina rancia fuera a calmar a la fiera secesionista.

Con estos mimbres, la jornada del día 21, con el Consejo de Ministros amenazado por las hordas de los CDR y una reunión bilateral Gobierno-Generalidad cuyo resultado no puede ser sino nefasto para los españoles, promete tensión y emoción a raudales.