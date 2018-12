Las orejas del lobo

Ya estamos a mitad de mes y desde las elecciones andaluzas hasta ahora han cambiado tantas cosas que da vértigo. Sin embargo los hay que siguen como si nada hubiera pasado, tal vez porque no se enteran de lo que ocurre, tal vez porque no esté en sus planes darse por enterado. Sin embargo, muchos ven cómo se les cae encima el chiringuito que durante décadas les dió cobijo, algo impensable hasta ese aciago día (2 de diciembre), que les pilló con el paso cambiado y no saben hacia dónde ir ni en dónde meterse.

Mañana se cumplen dos semanas de las andaluzas y el panorama político anterior y posterior a esas elecciones ha cambiado. Se ha producido un inesperado corrimiento de votos hacia una banda que ha escorado todo a estribor, afectando a la estabilidad política de tal manera que nada sigue igual para nadie. Ha sido en Andalucía, sí, "pero cuando las barbas de tu vecino veas pelar€", recuerden lo que aconseja el vulgo, que a la vez se lo recuerda el refranero, que ayuda a entender las razones de muchas cosas y a ir tirando a duras penas por la vida: "...pon las tuyas a remojar". Les ha pillado en pelotas y no encuentran dónde ni cómo ni con qué tapar sus vergüenzas, aunque haya a quienes no les importe lo más mínimo enseñarlas porque no tienen ninguna.

Visto lo cual, y como nadie se resigna a su suerte, sea cual sea ésta (quienes han perdido porque han perdido y quienes han ganado porque les parece poco), se han echado al monte a defender lo que consideran suyo, lo sea o no. Y en esa batalla andan, cuerpo a cuerpo, sin más cuartel en el que encontrar refugio que el que les ofrece la ignominia de sus vilezas, que en momentos como estos les rezuman por los poros.

Los resultados han propinado un golpe seco que tiene a todos en estado de shock y andan a ver cómo salir del trance, pero pensando más en sus intereses o en el de sus partidos que en los de España que, de momento, los mantienen a la espera de tiempos mejores para empezar a tenerlos poco a poco en consideración, y así es, ya que de no ser así no perderían el tiempo divagando y se darían más prisas en encontrar soluciones, pero se ve que ni lo uno ni lo otro, van a lo suyo, miran al otro con recelo y desconfianza indisimulables, sobre todo al recién llegado, que ha sido hacer acto de presencia en la escena política y ponerla patas arriba, culpable por tanto de todo lo que ocurre en el ruedo ibérico, viendo en él lo que no es, porque lo que es (una consecuencia de las políticas disparatadas por las felonías, torpezas y despropósitos cometidos, por unos más que por otros, pero por todos) no lo admiten. Sería reconocer sus errores y esta gente no yerra nunca, tan convencida está de ello que su intención es siempre la de no rectificar jamás y cuando por la razón que sea se ve obligada a hacerlo no es con ese ánimo.

Semejante estado de cosas, por un lado, ha puesto a prueba a los políticos de todos los colores y posicionamientos que por su parte han demostrado no estar a la altura que las circunstancias les exigen y, por el otro, alienta al independentismo desbocado, que va a por todas sin que nadie les pare los pies con gravísimo riesgo de que acaben estampándose contra ellos mismos, consecuencia de los excesos que están cometiendo al meterse en una dinámica suicida. Su exaltación violenta del ánimo que les impulsa, a la vez les ciega, y dan pasos peligrosísimos sin medir sus consecuencias, lo que da cierta esperanza de que el tinglado separatista se derrumbe por la locura de su propia causa, porque del precipicio hacia el que, por una u otra razón, nos están llevando no se libra nadie.

Aquí cada uno trata de salvar el pellejo entre acusaciones, amenazas e insultos, y en esto consisten los discursos, los mensajes, los argumentos de quienes han comenzado a verle las orejas al lobo. Voces temerosas se han escuchado ya en el PSOE advirtiendo de la "ruina electoral" que les espera. Ante lo visto y oído, parece que los únicos con las ideas claras son los recién llegados, aunque habrá que verlo, que se han colado en el pastizal como los lobos de la fábula y a quienes ven como el gran peligro a batir, ¡ya!, cuando el auténtico peligro lleva pastando plácidamente unos cuantos años.