Metalurgia política

Mira por cuanto el cojonudismo hispánico, detestado por Unamuno, ha sido exportado a Escocia, y se ha posado en la Premier británica. Don Miguel escribía a Azorín sobre "la bárbara mentalidad castellana, su cerebro cojonudo (tienen testículos en vez de sesos en la mollera)". Si Margaret Thatcher fue "la dama de hierro", Theresa May, según la lideresa de los conservadores escoceses, tiene "los cojones de acero". No los ovarios, los cojones, ha pronunciado en perfecto castellano. Lo oyen aquí y me la llevan a la Comisaría mas próxima.

En España el regeneracionista Joaquín Costa acuñó lo del "cirujano de hierro", que consideraba necesario para España, y nuestro poeta Gabriel y Galán en "El vaquerillo", escribió que sus noches en el monte cuidando las vacas eran "¡para hacerse de acero los cuerpos!,/ ¡para hacerse de oro las almas!" (el ganadero le mandó caritativamente a casa y que las guardara San Antonio bendito). Pero de los genitales el pueblo coplero y deslenguado, ha elogiado siempre el tamaño – "como los del caballo de Espartero" -, y el peso – "los del cura de Villalpando, que tiran dos bueyes y van sudando" -, y se los ha colgado también a las mujeres resueltas – "con un par" -. Bueno, pues doña Teresa May, que no ha sufrido operación de cambio de sexo, por lo visto tiene eso que no quiero repetir, los compañones, no se sabe tamaño ni peso, pero si la dureza, una aleación de hierro y carbono, es decir, de acero, que ignoro que lugar ocupa en la famosa escala de Mohs, pero será muy cerca del durísimo diamante. Teniendo en cuenta que para fabricarlo se aprovecha la chatarra, no es mal origen para unas turmas de Premier. Bueno, lo que evidentemente quiso decir la diputada escocesa es que Theresa May posee firmeza, solidez, determinación férrea, entereza política, principios con dureza semejante a la del acero, no intercambiables como los de Groucho y Pablo.

-¿Qué Pablo, don Estella?.

-No digo Saulo, Pablo de Tarso, aunque anduvo persiguiendo cristianos a caballo hasta que, camino de Damasco, cayó a tierra y una voz le preguntó "¿Porqué me persigues?". Entonces se convirtió en un apóstol del cristianismo. Me refería otro Pablo, tampoco aquel Pablo, Pablito, Pablete, que puso José María García al baranda del fútbol Pablo Porta. Hablo de Pablo el coletas, el jefe de Podemos, hoy marqués de Galapagar, que anduvo por Venezuela, pero no asesorando a Chaves y cobrando, como él justifica, sino doctorándose en marxismo iberoamericano y recaudando muchísima pasta para implantarlo en España. Aquí predicó las bondades del militar golpista, lloró amargamente su muerte y luego nos vendió el paraíso de Maduro, donde un compañero sigue sosteniendo que se come tres veces al día (aunque se evacua con dificultades por falta de laxantes, papel higiénico€). Pablo se ha caído del caballo y dice ahora que "no comparte" - ¿con quien, pedazo sinvergüenza? -, lo que sostuvo hasta ayer. O sea, que vistos los jardazos que se han dado en Andalucía la casta Susana y sus podemitas (como escribí que debía pasar), el archimandrita de esa iglesia neo-marxista hace apostasía, y dice que lo que en Venezuela era fasto, ideal, resulta que es "nefasto", perverso. Una Comisión de venezolanos maduros se dirige a Madrid para que devuelva la pasta del adoctrinamiento de tanto incauto.

El derecho al cambio y a la rectificación están reconocidos y quienes los ejercen honradamente son elogiados. Entre los políticos también existe lo que Churchill llamó eufemísticamente el derecho a la discontinuidad. El propio PSOE de Suresnes, cuando el joven "Isidoro" (Felipe González) orillando a los históricos, se levantó con la Secretaría General, tuvo "la destreza - en opinión del gran historiador Santos Juliá -, de combinar continuidad simbólica y discontinuidad política con el socialismo del pasado (entonces en la clandestinidad), de refundar el partido bajo la apariencia de una renovación". El grupo andaluz de Guerra, Yáñez, Romero, Chaves€que tomó las riendas, se llamaba el "clan de la tortilla" porque tomándola en Puebla del Río aparecen en una ya histórica fotografía. Y como si fuera una premonición, algo simbólico, le dieron "la vuelta a la tortilla", primero al partido y años mas tarde (202 diputados), a España.

Coloquialmente esa arriesgada vuelta en la sartén a las patatas y el huevo, son para hábiles guisanderos, que logran no desparramarla por la encimera o el suelo de la cocina. Yo ni lo intento, claro, pero me beneficio tomándola - recién cuajada -, de la maña de Jose "Pucela", que la hace exquisita, blanda, melosa, como ya quisieran en Betanzos.

No se si Theresa May tiene glándulas metálicas, pero si que Pablo Iglesias tiene la jeta de acero. Corten.