Sin cicatrizar

La semana que termina ha tenido tres hechos que invitan a la reflexión: el cambio de los rótulos de la Caja de España-Duero; el anuncio del ministerio de Cultura que pretende darle una nueva tarascada al Archivo de Salamanca, y las declaraciones del director del Instituto Cervantes. Unos operarios se afanaban, en la mañana del miércoles, en cambiar los rótulos de la antigua sucursal de Campoamor de Caja España Duero, por el nuevo nombre de Unicaja Banco, el color azul es sustituido por el verde, y como símbolo una cartilla de ahorro que el viento agita sus hojas. La papelería hace algún tiempo que venía cambiándose. La desaparición de la Caja de Ahorros que fundaron los condes de Crespo Rascón fue una pérdida irreparable de nuestra ciudad, sobre todo en lo referente a la obra social y cultural, donde más se notó la ausencia. Se hicieron cargo de la institución los políticos y sindicalistas dispusieron a su antojo de los ahorros de los salmantinos y luego el Boletín Oficial le dio la estocada definitiva. Los bancos quedaron satisfechos con la muerte de las cajas.

Otra herida que aún no ha cicatrizado en Salamanca es la del Archivo de la Guerra Civil. El ministro de cultura Guirao dice que hará cumplir la ley de 2005 para evitar que se "sigan generando polémicas y lucubraciones", para que lleven otras 200 cajas, pero nada hace para que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo de Cataluña para reintegrar 400.000 documentos al Archivo que salieron indebidamente. En dos ocasiones los salmantinos salimos a la calle, para impedir que se llevaran los documentos, pero fue majar en hierro frío. Los separatistas son insaciables, nunca se darán por satisfechos y ellos saben que ahora es un buen momento.

Ha estado en nuestra ciudad Luis García Montero director del Instituto Cervantes, ha dicho que hay que defender la lengua catalana, gallega y vasca, este pensamiento es más propio de Carmen Calvo, su madrina de guerra, y una de las responsables del expolio del Archivo. El español necesita defensa en Cataluña porque los padres no pueden matricular a sus hijos en español y los comerciantes que rotulan sus establecimientos en español son multados. Pidió, también, "sacar las lenguas de la crispación política coyuntural." Los separatistas llevan empleando la lengua como arma política cerca de cuarenta años. La pretensión de incorporar esas lenguas al Instituto sería como meter los huevos de la serpiente en la institución, mermando la proyección del idioma de todos. La lengua no es el problema, pero sí el uso político.