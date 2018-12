TOROS, CAZA, RIBERA, KATOWICE Y....

Los "chalecos amarillos" franceses que se han colado en esta COP24. Pero, vayamos por partes. ¡Quién iba a decir a Teresa Ribera, la ministra española de Transición Ecológica (que incluye también las competencias sobre energía), que su gran semana se iba a ver contaminada por las críticas que ha recibido desde los colectivos de cazadores y aficionados a los toros de España! Pues así ha sido, y no solo de ellos, sino que también se han pronunciado algunos barones regionales del PSOE, tras conocer ciertos análisis que se han hecho de las últimas elecciones en Andalucía. En ellos se pone de manifiesto que estas actividades muy ligadas al mundo rural han tenido un peso significativo en los malos resultados socialistas en esta Comunidad. Por si lo anterior no hubiese sido suficiente, llegó Teresa Ribera y dijo hace unos días que, no como ministra, sino a título personal, no era partidaria ni de la caza, ni de los toros. ¡Para que queremos más!

Hasta Katowice, ciudad polaca en la que se encuentra desde principios de esta semana para participar en el tramo final de esta COP24, la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, han llegado esas voces discrepantes con sus opiniones y han enturbiado en parte la que iba a ser su gran semana. Porque Teresa Ribera es una especialista en cambio climático y eso de participar en una COP como máxima responsable de la delegación de un país, cuyo Gobierno ha hecho de la lucha contra la subida de las temperaturas una de sus actuaciones prioritarias, era una de sus máximas ilusiones.

Sin embargo, esta COP24 está pasando con más pena que gloria, por lo menos hasta primera hora de la noche de ayer, cuando en teoría faltaban pocas horas para que finalizase. La verdad es que después de semana y media larga de reuniones los avances eran escasos, a pesar de las idas y venidas de algunos ministros, como Ribera, a los que se había encargado la tarea de facilitar las cosas. La revuelta de los "chalecos amarillos" franceses provocada, entre motivos, por la subida del precio del gasóleo, combustible que está en entredicho por aquello de la lucha contra el cambio climático, se ha colado en este encuentro y ha venido para quedarse. Se ha comenzado a hablar de transición justa. Dicho de otra manera, que es necesario ir hacia la descarbonización de la economía y hacia la eliminación de los combustibles fósiles derivados de" petróleo, pero eso tiene costes económicos, políticos y sociales. ¿Quién y cómo se compensará a los colectivos de los países desarrollados que resulten perjudicados? Esa es la pregunta que sobrevolaba en Katowice a las primeras horas de la noche del jueves, cuando escribo ¿Habrá respuesta?