La patata caliente

Y ahora ser amigo de Pedro Sánchez no se lleva, se acabaron los disimulos. A los barones socialistas les ha faltado tiempo para desmarcarse de la política del presidente del Gobierno después del "batacazo" de las elecciones andaluzas y por eso a estas alturas al "Pedrismo" prácticamente sólo le queda el apoyo de Tudanca, que encima aún no se ha ganado la categoría de barón. Ni siquiera le es ya fiel Quim Torra, que en octubre de 2016 defendió a Pedro Sánchez a las puertas de Ferraz -y se echó unas risas vía twitter- cuando sus barones forzaron su dimisión.

Ahora Pedro Sánchez está solo y, según deja caer Lambán, los barones le culpan del fracaso de Andalucía por su política en Cataluña. ¿Ha cambiado algo la política de Sánchez con respecto a hace unos meses? No. ¿Sus vaivenes son mayores que entonces? No. ¿Es menos creíble que cuando se fue de concierto con el Falcon? No. La diferencia está en que los barones temen que les ocurra a ellos lo mismo que le ha pasado a la líder andaluza y el nefasto efecto "Sánchez" les deje sin poder. Tudanca es de los pocos que no tiene nada que perder simplemente porque no ha ganado y, además, porque sus posibilidades están muy unidas al futuro del actual presidente del Gobierno. Así que Tudanca, que protege a Pedro Sánchez con su núcleo, es el único que ve ahora mismo un presidente "fuerte" en el Gobierno. Fernando Pablos, que en su momento apoyó a Susana Díaz, de momento no se pronuncia, ni siquiera entra en el análisis de si la política de Pedro Sánchez tuvo que ver con la caída de los socialistas andaluces. Está en la barrera porque aunque el presidente está acorralado, insistente es un rato. De sobrevivir también sabe mucho Fernando Pablos.

Quienes han tomado el mando son el presidente de Aragón, tan harto de Cataluña por lo del Monasterio de Sijena como Salamanca por los "papeles" del Archivo, y, el de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, que abrió el melón de la posibilidad de ilegalizar a los partidos independentistas, como hace Portugal, que es el único país que prohibe concurrir a las elecciones a partidos regionales o que vayan contra la unidad del Estado. A Lambán, en la misma línea, le parece que la Democracia tiene que defenderse de sus enemigos. Más tibio se mostró en Salamanca el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández-Varas, antes látigo de Pedro Sánchez y ahora alejado de toda crítica, como si la situación del PSOE no fuera con él.

Igual que el Gobierno. La ministra portavoz, Isabel Celaá, redujo las declaraciones de los barones críticos a prácticamente nada, una opinión.

La patata caliente de esta situación está en el tejado de Pedro Sánchez: quiere seguir en el poder a toda costa pero cada día que pasa sus barones críticos sienten que pierden más votos. Cada vez son más las voces que creen que aplicará el artículo 155 no por el bien de España, sino por permanecer más tiempo en La Moncloa. Y cada día que pasa está más acorralado por la oposición, como se vio en el Congreso con la última intervención de un Pablo Casado venido arriba tras las elecciones andaluzas y que prácticamente se "comió" al presidente del Gobierno en una de las intervenciones mejores y más duras. Gobernar en Andalucía puede ser su lanzamiento, igual que resistir la tentación de girar a la derecha para tapar a Vox, porque entonces Ciudadanos le puede adelantar por el centro.

Y ni siquiera le queda ya a Sánchez su amigo y socio privilegiado, Pablo Iglesias, quien, sin posibilidad de aprobar presupuesto, clama por la convocatoria de elecciones porque ve a su rival por la izquierda muy herido. Eso sí, votar ahora mismo a Pablo Iglesias es más incógnita que nunca porque, como reconoció ayer en la comisión de investigación del Senado, dijo cosas en el pasado que ahora mismo no comparte, como la loa a Venezuela. Tampoco azotaría ya a Mariló Montero hasta que sangrase. Cuidado PSOE, que se empieza a centrar.