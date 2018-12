Noche universitaria

Es un tributo. Un peaje por ochocientos años de historia que no hubiesen sido posible sin ellos, los estudiantes. Porque la Universidad de Salamanca ha sido y es una república de profesores, alumnos y personal administrativo, principalmente. Ellos, los estudiantes, han estado ahí desde el principio, aunque será un profesor el que cierre la puerta algún día; los mismos protagonistas de la noche de ayer, que irrita a los que todo les molesta, preocupa a los responsables de la seguridad, bendice las cajas de la hostelería e incordia a los que limpian las calles, y de paso incomoda a las universidades por el apellido "universitario" que lleva el sarao. Nadie como Cervantes les retrató: "gente moza, antojadiza, arrojada, libre, aficionada, gastadora, discreta, diabólica y de humor". Lo hizo en "La Tía Fingida". Una frase que Alfonso Fernández Mañueco decidió poner en el Corrillo, puerta de entrada y salida de universitarios en los últimos siglos, y en la pasada noche.

Quedo asombrado ante el prodigio de resumir ochocientos años en 80 páginas. Lo tengo en la mano: "Atenas Hispánica: Breve Historia de la Universidad de Salamanca", que firma Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares, referencia de la investigación sobre la Universidad. Es una de las joyas que aparecen en este tiempo de libros. Otra es la tercera edición de "El desafío de la rana universitaria", de Benjamín García Hernández, profesor de Filología Latina en la Autónoma madrileña, en la que esboza, entre otras cosas, su interpretación de la fachada universitaria incluyendo, sí, la famosa rana encaramada en la calavera. No voy a hacer un "espoiler" del libro. Ayer presenté en el Liceo la aventura gastronómica de Isabel Bernardo, titulada "GTB 2,0". Es la historia de un personaje informático en su viaje por la historia de la gastronomía y también el relato de un mundo paralelo, con el que convivimos, el informático, en el que ocurre de todo. Y ese todo nos afecta. Lo ilustra José Revilla, cuyos dibujos me trajeron el recuerdo de una infancia en la que "El Jabato" estaba ahí. Tengo claro, tras su lectura, que Isabel, Sisi, vino al mundo con un pan debajo del brazo y la "Historia de la Gastronomía" de Martínez Llopis, avisando ya de lo suyo. Jesús Málaga presenta el lunes el suyo y Marta Robles hace lo propio el martes con "La Mala Suerte", título que ya avisa de que es una novela negra.

Hago acopio de títulos en el Palacio de los Águila, mirando su escalera, que evoca en algo a la universitaria. Hay una exposición con fondos de José Ramón Cid Cebrián dedicada a la gaita y al tamboril, que tiene de marco cuadros espléndidos de tamborileros con firmas bien conocidas: Venancio Blanco, Jerónimo Prieto, Florencio Maíllo, García Medina, María Jesús Manzanares, Sánchez Tello y hasta el propio Peridis tiene su visión tamborilera. Una maravilla de obligada visita. Hay otra exposición al lado con nombres propios que comentaré otro día para no saturar.

Cuando el último universitario se recoja tras su noche de fin de año adelantada, comenzará un desembarco socialista –incluidos ministros—a una escuela política, a la que seguirá la comida navideña del PP. El Coro Universitario abrirá el tiempo navideño de polifonía, que cerraran los niños de San Ildefonso de los que tanto esperamos siempre y siempre nos dejan tan poco.