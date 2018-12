Vara no da la talla

Tendemos a considerar sensatos a los críticos de cualquier partido, sobre todo cuando sus críticas coinciden con las nuestras. Esa tendencia no siempre es justa, pero nos seduce. Así ocurre con Guillermo Fernández Vara, una voz discordante en el concierto del actual PSOE sanchista, una voz de solista que ayer sonó en Salamanca con motivo del homenaje universitario al insigne extremeño Diego Muñoz Torrero.

El caso es que la garganta de Vara sonó en perfecta armonía con el discurso chirriante y mendaz de Pedro Sánchez en esa ópera bufa cuyo panfleto protagonizan los golpistas catalanes. Había expectación por ver si el presidente de Extremadura tenía uno de esos días inspirados, en los que canta las cuarenta y arrastra de as. Pero no. Ayer tocaba disciplina y obediencia, y Vara se mordió los labios y se alineó con el presidente del Gobierno, cuya intervención matinal anunciando mano dura si Torra y sus secuaces se saltan más líneas rojas, le pareció contundente. También se enredó un poquito cuando afirmó que él no dudaría en aplicar de nuevo el artículo 155 "si se cumplen las circunstancias" porque no explicó (no puede) qué circunstancias se han de añadir a los desmanes cometidos y anunciados por los rebeldes catalanes para aplicarles de nuevo el jarabe de Constitución, pero esta vez con ganas y a fondo: un 155 para desmontar el tinglado supremacista, racista y antiespañol organizado desde 1990 por Jordi Pujol, Arturo Mas y sus indignos herederos.

Vara, el verso suelto de "extremo duro", decepcionó al público. Quien no decepciona a sus cada vez más escasos admiradores es Juan Vicente Herrera, que no desaprovecha ocasión para enmendarle la plana al sucesor de Mariano Rajoy en el PP. El martes ahondó en las Cortes en su defensa de la educación en manos de las autonomías, en contra de la propuesta de Pablo Casado de estudiar una recentralización de las competencias (no de la gestión) para acabar con la manipulación y el adoctrinamiento en los libros de texto, unificar el currículum educativo y la selectividad. A Herrera solo le gusta lo de la selectividad, y del resto de problemas le echa la culpa a la Alta Inspección del Estado, que es quien, a su juicio, debería enfrentarse a la persecución del español en Cataluña, Valencia o Baleares. Mandar a los inspectores a frenar con sanciones a Torra es como enviar a los vigilantes de la ORA para que multen al coche de los atracadores de un banco. ¡Si no hace caso del Constitucional, se va a arredrar ante un funcionario del Estado, por muy alto que sea!

En fin, que Herrera defiende, con el aval de los informes internacionales, la calidad y la eficiencia de la enseñanza en manos de Castilla y León, pero no se da cuenta de que Casado no quitaría ni un ápice de independencia ni de medios a esta Comunidad, sino que iría a dar homogeneidad y coherencia a asignaturas como la historia, la geografía y la sociología, retorcidas y manipuladas en las autonomías desleales contra todo lo que huela a España. Y a recuperar el uso del español en clase, ahora marginado y perseguido.

Esos cambios pueden acometerse sin tocar la Constitución y con el sencillo plan de corregir todo lo que se ha hecho mal desde la puesta en marcha del Estado de las Autonomías. Los de Vox sí quieren cargarse la descentralización que consolida la Carta Magna, pero lo que propone Casado es diferente. Dar marcha atrás en la larga lista de concesiones que los gobiernos centrales fueron haciendo, siempre amenazados de chantaje, en favor de los secesionistas y golpistas camuflados del País Vasco y Cataluña, no afecta a la esencia de nuestra democracia sino que la refuerza. Hay que recordar en estos momentos que la sucesiva ampliación de competencias, las sucesivas oleadas de transferencias, no han sido el fruto del consenso y la negociación, sino el peaje que han venido pagando a los separatistas los presidentes sin mayoría absoluta en el Congreso. Y hay que reconocer que nos ha ido muy mal.