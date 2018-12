El fin de occidente

No digo año o lustro, no, digo día, pues no hay día que no me sienta muy preocupado, más como ciudadano que como persona, por el futuro inmediato de nuestra sociedad, de Occidente; en realidad estoy asustado, pues no veo salida a este proceso de descomposición en el que estamos metidos de lleno y en el que sólo la ignorancia y la brutalidad televisiva actúan de "muro de contención" en un planeta en el que ya sólo hay dos clases: pobres e idiotas.

Seguidor entusiasta de Jean-Jacques Servan-Schreiber y sus atinadas tesis en los años 80 sobre los cambios del mundo que vendrían (dependencia del petróleo e influencia del petrodólar, informatización universal, desarrollo tecnológico, ecologismo€), no entiendo cómo hemos podido llegar hasta aquí, a este Occidente degenerado y ciego en el que la mediocridad y la corrupción (y el buenismo es parte de esa corrupción como comprador de conciencias, ideales y votos) lo han invadido todo, de Washington a Londres, de Roma a Salamanca, de París a Barcelona€ Estaba todo escrito, y parece ser que o nadie hizo caso o se nos olvidó. Como el tema de Diego El Cigala y Bebo Valdés, se me olvidó que te olvidé€

Ver a Estados Unidos perdido en el recuerdo de su liderazgo económico y democrático, a Francia armada de chalecos amarillos derrocando a un pusilánime presidente de la República, a España despojada de su rica identidad, a Reino Unido encerrado en su isla, es ver el fin de nuestros días, sin ideas, sin líderes, sin programas, sin capacidad de decisión y sin valor para ejercer la autoridad, para aplicar la Ley, y para defender la democracia, santo y seña de Occidente. Democracia y liberalismo, de eso se trataba el cuento, de libertad y de hombres libres por encima de Estados con querencias opresivas. Ganó la opresión y la burocracia a su servicio, y por supuesto la intoxicación como regla de oro y pagada por todos nosotros, véanse las televisiones públicas entregadas al ruido y la furia del partido que toque.

Por lo tanto, es tiempo de volver a pensar. Y de actuar. Ya.