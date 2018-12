Ulises salmantino

Es obligado felicitar a Encarnación Pérez, subdelegada del Gobierno, por la convocatoria del lunes, Día de los Derechos Humanos. Allí estuvo Jorge D´Alessandro, con su disgusto encima tras la derrota del Boca, pero también con su extraordinaria humanidad; estuvieron, también, dos fenómenos de la memoria y la televisión, José Pinto y Jerónimo Hernández, los más solicitados para una fotografía, y otro del ciclismo femenino, Dori Ruano; y rostros conocidos de la solidaridad en Salamanca: Jesús Juanes, Carmen Calzada, Jesús Garrote, Manuel Muiños, Antonio Romo o Rosario Álvarez. Me gustó el aplomo y el esfuerzo de estar allí de Sonia González, de ASPRODES, el punto de emoción que pusieron al leer su artículo Juan Luis Hernández, de Amnistía Internacional; Cheikh Mbaye Seck, senegalés, Naama Abdelkader, saharaui, Ruba Al Abdulla, siria, y otros, porque la anfitriona supo elegir y darnos a cada uno lo nuestro, o sea, el artículo que nos afecta, que por ese detalle también merece la felicitación.

Así comenzó esta semana, escenario de la marcha de Alfonso Fernández Mañueco, que pone su proa hacia la Junta de Castilla y León. Ríase usted de la aventura de Ulises ante lo que le espera al candidato, porque le aguardan galernas , seres mitológicos que dan miedo, cantos de sirenas y los caprichos de los dioses. Personalmente preferiría estar en la piel del Ulysses de James Joyce, de pub en pub por las calles de Dublín. Pero el candidato sabe lo que le espera, sin duda. Hoy, quizás, le veamos salir del Ayuntamiento cargando con una caja de objetos personales, como en las películas. Será la imagen del día y hasta del año, si me apura, y mire que este 2018 nos deja fotos relacionadas con el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, donde el Humanismo se convirtió en compromiso, como ayer explicó Luis García Montero, poeta con todos los premios de poesía que merece la pena tener, me dice una amiga escritora; el único que se puso en la piel de Don Quijote y dio voz a sus pensamientos: "casi nadie me llama por mi nombre, vulgar y cotidiano como la rebeldía". Luis hace poesía que todos entendemos y sentimos, y su prosa hablada parece poesía. Hoy, la Universidad de Salamanca acoge homenaje a Diego Muñoz Torrero, humanista, cura y liberal del siglo XIX, cuya vida está pidiendo a gritos una novela. Clave en las Cortes de Cádiz peleó por la libertad de pensamiento y palabra, y por ella murió. Dumas hubiese hecho una novela inspirada en él y sería película o serie de televisión. Una vida ejemplar, de final trágico.

León Felipe, que anduvo por estas tierras fiel a su principio de ser en la vida romero, también poeta, puso igualmente su mirada en Don Quijote, metáfora de España, y hoy es homenajeado en el Centro de Estudios Brasileños antes de que la Plaza Mayor viva la Nochevieja de los universitarios, recordemos a San Juan de la Cruz, nos duela el alma escuchando a Bárbara Kendricks y el PSOE abra escuela de fin de semana en Salamanca. Ah, y mañana es Santa Lucía, que junta la noche con el día.