El jueves nuestra Constitución cumplió 40 años, cosa que importa porque la mayoría de Constituciones de España han durado un suspiro a su lado. También importa porque jamás habíamos vivido un período tan largo de democracia gracias a su aplicación, y esto significa no solo la superación de la dictadura franquista –dictadura, sí, ahora que está de moda calificarla de régimen autoritario y hasta tener la osadía de afirmar que ayudó a implantar la democracia actual, como si Franco la hubiese fomentado- sino la aplicación de la soberanía popular mediante el sufragio universal, el estado de derecho, la división de poderes (Montesquieu no ha muerto) y la profunda descentralización territorial (su gran pecado, porque se hizo mal y las consecuencias ahí están).

Pero qué quieren: la realidad política que hizo posible tras su ratificación por la inmensa mayoría del pueblo español, es un sueño tras la pesadilla franquista y la cruel guerra civil. ¿Recuerdan cómo se despidió el general?: con penas de muerte. Esta Constitución es fruto de dos grandes palabras: reconciliación y tolerancia, de las dos Españas que se hicieron la vida imposible tantos años. Hay motivos, pues, para sentirnos orgullosos de ser españoles por lo que logramos hace 40 años: ponernos de acuerdo, mirarnos sin odio, dirigir la vista hacia el futuro. Quienes la cuestionan hoy, sufren amnesia, olvidan los riesgos que hubo que sortear para alcanzar el objetivo final, mediante el diálogo o consenso, aparcando maximalismos y optando por lo que nos unía y no nos separaba.

¿Debe ello conducirnos a la mera celebración, a la pura retórica discursiva, o más bien al compromiso constitucional? Porque la Constitución no es solo la norma fundante y fundamental del Estado, su corolario inevitable es la praxis política consecuente de políticos y ciudadanos. Si los valores constitucionales no se convierten en moneda corriente de la vida pública y social y solo nos quedamos con el andamiaje jurídico, pese a ser esencial, vamos hacia el abismo. Si los ciudadanos se sienten al margen de esta democracia, y motivos hay por la punzante corrupción padecida en nuestras carnes y por la descomposición territorial consentida, estaremos haciendo lo contrario que exige una Constitución tan ambiciosa como la nuestra.

Tres desafíos inaplazables en el futuro: garantizar la unidad de España y quitarnos la venda de los ojos ante los constantes desplantes antidemocráticos de los secesionistas catalanes, pues un Estado que no defiende la integridad de su territorio, se suicida; acabar con la partitocracia, causa última de la corrupción, ya que los partidos han de ser organizaciones democráticas y no cuevas de ladrones; defender la independencia judicial, última garantía de la democracia, pues sin ella no hay verdadera defensa del interés general. No aplicarnos a ellos, es colocarnos grilletes en los pies y arrojarnos al fondo del mar.

Hay que defender esta Constitución, con las reformas inaplazables precisas, y no oír los cantos de sirena de sus enemigos, los enemigos de España, los enemigos de siempre.