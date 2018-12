De quien es la calle

El canalla de Torra anima a los independentistas catalanes a tomar las calles el día 21. El próximo apretón puede ser el clásico ¡a las barricadas!. Los Banderas Negras aspiran a tomar el Palau y el Parlament y por tanto armarla parda. Luego a sacar los políticos presos, enfrentamientos, quizás heridos y muertos, mártires que parecen estar buscando afanosamente. ¡Es de manual!. Y el gobierno de perfil ¿Puedo sostener, sin que me llamen alarmista, que la situación es pre-revolucionaria?. La respuesta histórica que dio Manuel Fraga en nuestro convulso 1976 fue "¡La calle es mía!". Como bien de uso comunitario, él sabía que la calle siempre fue propiedad pública, pero reivindicar la exclusividad como Ministro del Interior, significaba que no permitiría que nadie – especialmente manifestantes ilegales o agitadores -, se apoderara del espacio público. Tan suya era que alentó oficiosamente una manifestación ante la Embajada inglesa reivindicando Gibraltar. Luego tuvo el impudor de ofrecer al Embajador mandarle las fuerzas de orden público para proteger la legación. El británico, haciendo gala de su flema e ironía, le contestó : "Señor Ministro, me basta con que no me mande mas manifestantes".

La calle ya no es monopolio de la izquierda y ha habido manifas hasta de dos millones de personas – "de orden", para entendernos -, como la del "no con mi voto", en la que tuve el honor de participar con un ex de Comisiones Obreras y un ex Comunista. La calle debería ser de la inteligencia, que es como pretendieron bautizar en Madrid la Calle Millán Astray, en recuerdo del unamuniano "venceréis pero no convenceréis", que para replicar al supuesto "¡muera la inteligencia!" resonó un día en nuestro Paraninfo.

A los catalanes radicales – cogido Torra por el escroto -, no le importan los políticos presos, supuestamente aburguesados e indolentes. Los lacitos amarillos les parecen una gilipollez. En gualda lo digno es imitar el proceder de los violentos "chalecos amarillos" franceses, dueños hoy de muchas calles, como aprendices no se si de quienes tomaron la Bastilla, o del mayo del 68. Ante este sombrío panorama se encoge el ánimo recordando hechos históricos luctuosos – aunque no causados por el independentismo -, como aquellos que en Barcelona apellidaron "trágica" toda una semana de 1909. Confiemos que no.