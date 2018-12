Adiós a un buen alcalde

Salamanca ha cambiado de alcalde. Alfonso Fernández Mañueco dejó ayer el cargo y en su lugar quedará, si Ciudadanos se aviene a ello (con que se abstenga en el pleno basta, cosa que desde Valladolid se lo están pensando), quien ha sido durante esta legislatura su mano derecha en el gobierno municipal, que desde hoy (y hasta el pleno) lo es en funciones, Carlos García Carbayo, por lo que el cambio no se notará o no debería notarse al sustituirlo su hombre de confianza, obligado por ello a continuar con la línea mantenida hasta ahora, que no ha sido una sucesión de desaciertos.

Con un bagaje político bastante considerable a sus espaldas, a Fernández Mañueco le llaman responsabilidades de más altos vuelos como presidente que es del PP castellanoleonés y candidato por ello a presidir la Junta, decisión por tanto nada reprochable, desde el momento que deja la Alcaldía salmantina para preparar el terreno que le permita afrontar con tiempo ese nuevo reto electoral que se le presenta y no dejarlo todo para última hora.

Las reacciones no se hicieron esperar y los comentarios de unos y de otros fueron tan dispares como esperados, sobre todo los de aquellos que pueblan la casta, propensos siempre a no dejar pasar ni una, haya o no motivos, y en esta ocasión no los hay porque la decisión de Mañueco ha sido un gesto de madurez política, de decencia personal y de responsabilidad. Todo aquello que se diga de él que no sea para reconocerlo es sacar las cosas de quicio y faltar a la verdad. Errores ha cometido, por supuesto. ¿Quién no se ha equivocado alguna vez, tantas como muchas?

Para José Luis Mateos, portavoz del grupo municipal socialista, la gestión de Mañueco ha sido negativa y afirma que "deja la ciudad peor que en 2011" (año que llegó a la Alcaldía). Qué otra cosa iba a decir este muchacho que no sea lo que le han escrito en el guión. Virginia Carrera, el rostro insólito que Ganemos tiene en el Ayuntamiento, poco ha dicho esta vez que no haya dicho ya. Y Alejandro González Bueno, el chico que Ciudadanos puso al frente de su grupo en la Corporación, con el que Mañueco firmó un pacto de investidura que le ha permitido gobernar estos últimos años, le acusa de no cumplir su palabra. Lo que diga González Bueno y nada viene a ser lo mismo cuando su jefe de fila en Castilla y León, Luis Fuentes, toma la palabra y habla, esta vez para decir que no es de fiar "una persona [o sea, Mañueco] que ha huido, que se ha fugado de sus responsabilidades como alcalde", y le acusa precisamente quien se ha pegado al cargo como una lapa movido, no por las responsabilidades, ni por la generosidad ni por la entrega al servicio a la sociedad que el cargo implica sino por sus mamandurrias, que es lo que le impide a él huir, porque no tendría dónde aterrizar.

Lo dicho por políticos contrasta con lo comentado por no políticos, que con ajustarse a la realidad les basta. Para el rector, Ricardo Rivero, Mañueco "ha sido un gran alcalde", también para el presidente de la Cámara de Comercio, Benjamín Crespo, para el secretario provincial de CCOO, Emilio Pérez y para el líder vecinal y presidente de AGSO, Francisco Gómez, personas que no tienen nada que callar y eso les permite la libertad de poder hablar con sinceridad.

El 22 de mayo de 2011 se celebraron las elecciones en las que Mañueco resultó (por primera vez) ganador, y el 25 escribí esto: "Estoy seguro que Mañueco será un buen alcalde, no porque Lanzarote se lo haya puesto fácil, que también, sino porque [por razones familiares] de casta le viene al galgo". Hoy volvería a escribir lo mismo. Poco después, el 11 de junio, día de la toma de posesión, escribí esto otro: "El nuevo alcalde no es un recién llegado, por lo que sabe muy bien lo que se trae entre manos. Su padre, don Marcelo Fernández Nieto, fue también alcalde de Salamanca y eso marca. Lo que se mama, queda, y este hombre, que ha mamado la política desde que nació no ha hecho otra cosa en su vida€ y hasta ahora lo ha hecho bien". Convencido de que seguirá haciéndolo bien, hoy lo volvería a escribir y lo escribo, ahí queda. ¡Suerte!