Oídos sordos

Escoltado por varios coches de alta gama con los cristales tintados, un enjambre de motoristas y una comitiva de corresponsales, llegaba el candidato favorito a las próximas elecciones al pabellón de deportes de aquella ciudad. El propio chófer le abrió la puerta y repartiendo saludos entre el personal, el líder entró como una exhalación al recinto colocándose directamente detrás del atril y el micrófono, el punto exacto desde el que cada cuatro años disparaba su viejo discurso lleno de golpes de efecto muy bien ensayados y generosísimas promesas que nunca cumplía.

El haz de luces dirigido a su persona, en un principio, no le permitió ver al público que calculó que se había desplazado desde toda la región, pero tras el primer saludo después de que sonara la pegadiza y ya obsoleta pieza musical que identifica al partido, comprobó que nadie aplaudía ni celebraba sus primeras palabras de jubiloso saludo. Entonces, los focos bajaron la intensidad y percibió asombrado que el pabellón estaba completamente vacío. Ni un alma en la pista central ni en la zona de gradas. Tan sólo colocados estratégicamente en las esquinas, pudo vislumbrar a los guardias de seguridad, observándole muy atentos detrás de sus gafas de sol.

El candidato se giró hacia su séquito, compañeros del propio partido que habían ocupado las sillas colocadas expresamente para ellos a su espalda en la tarima. Sin dirigirse a nadie en particular, el candidato preguntó de quien había sido el tremendo error de dirigirse a otro espacio diferente al que se le esperaba. La sorpresa llegó cuando el segundo de a bordo le confirmó que no existía ningún error.

En efecto, aquel mitin venía anunciándose desde hacía semanas en ese pabellón en el que se encontraba, con cientos de carteles repartidos por toda la comarca y una batería ingente de cuñas publicitarias que habían estado machacando al personal durante semanas en todas las radios, convocando al electorado para presenciar en vivo al candidato desentrañando las líneas maestras de su programa electoral. El candidato rompió con rabia los folios que tenía previsto leer ante la audiencia y salió disparado hecho un basilisco del lugar para guarecerse de un portazo en su coche oficial.

Fuera en la calle, la gente paseaba indiferente, pensando y luchando por sus cosas.