¿Y si González Bueno es alcalde?

E L portavoz de Ciudadanos, Alejandro González Bueno, está a la espera de recibir órdenes de Valladolid. En estas horas previas a la elección del nuevo alcalde del Ayuntamiento de Salamanca no quiere errar para salir "herrado" por su partido y quedar excluido de las listas electorales.

Su líder espiritual, Luis Fuentes, que está también de meritorio para hacerse un hueco como aspirante a la Junta de Castilla y León, ya ha hablado demasiado este fin de semana. Fuentes tuvo el jueves su momento de gloria con motivo del aniversario de la Carta Magna. No fue su aportación a los Cuarenta años de Constitución lo que congregó tantos micrófonos ante su persona, sino la curiosidad periodística por saber qué harán los "naranjas" ante la elección del nuevo alcalde de la ciudad, que se producirá, si el tiempo no lo impide, la próxima semana.

Su estrategia parece ser, nada novedosa por cierto, distanciarse del PP, de cualquier pacto o apoyo de cara a las elecciones de mayo. Lo hicieron con Susana Díaz en Andalucía y Alejandro González Bueno quería repetir la jugada y ya hace unos meses comenzó a anunciar su ruptura televisada con el PP. La renuncia de Alfonso Fernández Mañueco le ha venido como anillo al dedo para culminar una táctica que les ha dado excelentes resultados con los andaluces.

A estas alturas tanto Fuentes como González andan ya nerviosos, porque Albert Rivera todavía no ha ungido ni a uno ni a otro – en el partido naranja casi nunca se vota porque no hay candidatos para elegir por incomparecencia o incompatibilidad de posibles aspirantes—. El líder anda en otros menesteres más importantes como el pacto en Andalucía o la reiterada sublevación de los independentistas catalanes y no va a peder el tiempo con minucias de andar por casa.

Mientras marean la perdiz un poquito en espera de recibir las oportunas recomendaciones de obligado cumplimiento, acaparan minutos de gloria que nunca tendrían por sus iniciativas políticas. Están sopesando si les dará mayores réditos electorales abstenerse para que Carlos García Carbayo culmine el mandato o si se votan a ellos mismos, es decir a Alejandro González Bueno. Esta última postura no está exenta de riesgo, porque igual se conjuran el resto de fuerzas políticas de la oposición: el PSOE con sus 7 concejales y los 4 de Podemos y tenemos a González Bueno como alcalde de aquí a las próximas elecciones municipales. Cosas más raras se han visto y Ciudadanos reniega de Podemos-Izquierda Unida en la capital del reino, pero en Ciudad Rodrigo, como deben pensar que no llegan los focos, están gobernando con los socialistas y los socios de Pablo Iglesias. Igual Albert Rivera no conoce la situación, pero en todo caso deberían advertirle para que rompa el tripartito antes de que lleguen las elecciones.

De cualquier forma no creo que el portavoz de Ciudadanos en Salamanca se haya planteado siquiera esa posibilidad. Él no es Pedro Sánchez, que quería pisar La Moncloa aunque fuera solo un ratito y recorrer mundo a bordo del Falcon. No hay duda de que es un buen motivo para seguir parasitando en el Gobierno. No, González Bueno no es como el actual presidente del Gobierno. A él si le dan a elegir prefiere continuar en la oposición, que se cobra lo mismo o más, se trabaja una cuarta parte y no hay que asumir responsabilidad alguna.

Sin embargo, al PP nada le vendría mejor que un contubernio de semejante magnitud a seis meses de la cita con las urnas. Carlos García Carbayo casi tendría asegurada una mayoría importante el próximo 26 de mayo sin casi moverse.

Pero es solo una posibilidad remota, que ni el PSOE ni Ciudadanos pueden permitirse. En otros tiempos se decía que los socialistas no salía a ganar las elecciones, sino a ganarse un puesto en la oposición que es mucho más cómodo que el Gobierno. Pero actualmente si no se gana, las direcciones de los partidos te jubilan en un abrir y cerrar de ojos. Que se lo pregunten a Susana Díaz, que al día siguiente Ábalos le enseñó la puerta de salida.