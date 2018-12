"Ni Cataluña es Eslovenia, ni España es Serbia"

Esa ha sido la contestación del Gobierno, a través de su portavoz, Isabel Celaá, al encendido discurso del president Torra, en el que apostaba por la vía eslovena para avanzar hacia la independencia de Cataluña. Me pregunto si ahora que está de moda cuestionar lo constitucional o inconstitucional —ya saben que con el lazo amarillo puesto son muchos los que cuestionan a VOX, que yo no defiendo en absoluto, pero que tiene el mismo derecho que los independentistas o cualquiera de los demás, respaldado por sus cuatrocientos mil electores—, alguien se plantea si lo es trasladar un discurso que aboga por la violencia. El Gobierno, que se las traga sin el azúcar de las píldoras de Mary Poppins, debe de tener un tremendo mal sabor de boca cuando ve que lo único que puede hacer es reprobar y como mucho decir que espera que "dentro de las mismas filas independentistas lleven a corregírselo".

Es cierto que también ha asegurado —siempre por boca de Celaá— que si hubiera "una quiebra de la legalidad, el Gobierno de España actuaría", pero quien más y quien menos se lo toma como una advertencia blanda contra una retórica más que inflamada, instigadora, que no sé yo si se le permitiría a algún político de cualquier signo en otro país.

Lo que está claro es que, en el nuestro, las soflamas independentistas se consienten sin condiciones y sin que ellos se tomen en serio las posibles "reprimendas" en "el caso de que€" Ya saben que si se pasan de la raya legal, actuarán los jueces y ni sus socios ni nadie podrá impedirlo, pero en el trayecto hacia la "guerra" —y lo pongo entre comillas con la esperanza de que nunca llegue a ser realidad— van utilizando pequeñas trampas que, al menos al Gobierno, no le parecen lo suficientemente graves como para empujarles a moverse. Trampas como las más que inapropiadas palabras de Torra o su actitud frente a la actuación de los Mossos d'Esquadra ante las movilizaciones de los CDRs, que mantuvieron cortada la autopista AP-7 a su paso por L'Ampolla (Tarragona) durante quince horas, mientras que la Generalitat y las instituciones catalanas, supuestamente garantes de la seguridad y la convivencia, permanecían cruzadas de brazos. Así las cosas, y mientras unos políticos y otros se preguntan qué se puede hacer para acabar con este conflicto enquistado y sin visos de solución, el president Torra se refugia en el Monasterio de Montserrat para celebrar su segundo día de ayuno en solidaridad con las huelgas de hambre de los políticos del procés en prisión. Esperemos que la falta de alimento o la divinidad iluminen a Mr Torra y le impidan desviarse hacia el sendero esloveno, que, por fortuna, nada tiene que ver con España.