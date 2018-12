Los servidores públicos

Un servidor público no es aquel que se anquilosa casi cuarenta años en el poder como un elemento más en la decoración del edificio. Casi cuatro décadas henchido de gozo y borracho de autoridad donde pierde por completo de vista al ciudadano y su único objetivo es permanecer en la poltrona y aumentar la cifra de amigos, familiares y conocidos ocupando puestos de todo rango y estirpe. Un servidor público no es el que acaba empleando el dinero de todos en mariscadas, cocaína y fiestas varias con la esperanza de que sus desmanes queden en el olvido.

Un servidor público nada tiene que ver con aquellos que se empecinan en hacer realidad una idea loca, utópica y peligrosa a sabiendas de que su objetivo implica saltarse la ley. Esos parásitos que, con el dinero de otros, desafían al Estado, ponen los servicios públicos a su disposición e incluso son capaces de aleccionar a los policías para que intervengan o no en función de si los que protestan son los suyos o los contrarios. Tampoco es servidor público el que, desde el Gobierno central, hace oídos sordos a semejantes comportamientos y no da un golpe sobre la mesa para restituir la legalidad en la comunidad autónoma rebelde.

Un servidor público tiene un discurso claro, reconocible, limpio y honesto. No es aquel que varía sus planteamientos en función de si el viento sopla del este o del oeste. No se radicaliza aunque otros más radicales le estén quitando votos y no se vuelve pusilánime por miedo a perder electores. Por todo ello un servidor público jamás puede ser un populista. Contarle a la gente milongas. Regalarle los oídos con todo aquello que quiere oír. Partir de datos falsos y planteamientos sesgados para infundir el miedo o retrotaernos a tiempos pasados. Tan peligrosos son estos como los que, bajo un afán de libertad, esconden un discurso totalitario. Los que abrazan el Islam y atacan a la religión católica. Los que quieren una república democrática, pero les mola la del 31. Los que quieren intervenir todo lo intervenible para que sea el papá Estado el que tutele al ciudadano.

Un servidor público no es el que carga sin pudor contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad mientras se juegan la vida por proteger al ciudadano. El que se cree más listo que nadie poniéndose de lado de los delincuentes, camorristas y desechos sociales. El que se equivoca de aliado y de enemigo y se deja llevar por ese discurso antisistema que es, al fin y al cabo, un discurso 'antipersonas'.

Por todas estas razones, la figura del servidor público ya no se identifica con la de un político. Y eso es una desgracia. Afortunadamente aún nos seguimos encontrando excepciones que hacen albergar esperanzas. Normalmente esos ejemplo están en el ámbito municipal, donde se concentra la mayor tasa se servidores públicos por metro cuadrado. Uno de esos nombres propios se nos fue esta pasada semana. Josefa Mena, Pepita, no era una política profesional, pero muchos de sus comportamientos deberían regir los principios de cualquier profesional de la política. Tampoco era una líder vecinal al uso, ya que esta figura también se ha pervertido con el paso del tiempo. Se ha partido los cuernos por hacer de San José un lugar más habitable. Ha defendido a capa y espada a la mucha gente honrada del barrio y se hizo respetar por todos aunque enmendará la plana a más de alguno. Con la honradez por bandera, no le dolían prendas en sacar su vena batalladora contra las salvajes subidas de tarifas de Lanzarote o dar las gracias a Mañueco por las mejoras realizadas en el barrio. Su único objetivo era llevar la voz de los que no tienen voz a las instituciones, para pedir desde una ampliación de la línea de autobús, al arreglo de una acera o el incremento del servicio de comida a domicilio. En mi última conversación con ella recordaba el frío que pasaba cruzando el puente Enrique Estevan cuando era pequeña y hasta me dio un peculiar consejo para comer los huevos con farinato. Esa cercanía era su valor y eso tiene más peso que cualquier discurso grandilocuente. Su último adiós el sábado en su barrio reflejó el cariño y el respeto de toda una ciudad. Que cunda el ejemplo.